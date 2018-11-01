草嶺古道芒花季 優惠抽抽樂

草嶺古道芒花季將在11月3日至25日登場，邀請民眾來欣賞美不勝收的芒花美景。（東北角風管處提供）

友善列印
中國時報
╱新北報導

時序入秋，芒花盛開的美景總令人期待不已，每年秋季由東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處主辦的「草嶺古道芒花季」，將在11月3日至25日登場，每周末除了有經典的「山賊互動遊戲」與「客棧奉茶」外，更推出「攝影教學工作坊」與「優惠抽抽樂」等活動，帶給民眾知性又趣味的體驗。

「草嶺古道芒花季」今年已邁入第17屆，東北角風管處預計11月都能看見芒花隨風搖曳的景象，自11月3日起至25日的每個例假日，在總長8.5公里的古道上，山寨窩的山賊小子將會不定期出沒，與遊客進行遊戲挑戰。

為讓遊客能捕捉秋芒的美麗身影，此次活動特別開設3場手機攝影工作坊，邀請宜蘭專業的攝影團隊「The EDGE邊緣人影像事務所」進行課程教學，並結合溫泉住宿、美食及伴手禮等超過30個優惠商家，讓大家在登高、賞美景之後，還能到周邊的溫泉旅館沐浴養生美人湯，規畫一趟讓身心靈放鬆的旅程。

風管處指出，除了商家優惠外，活動更加碼推出好禮，只要在11月1日至12月31日參與「2018草嶺古道芒花季」合作商家所推出的優惠方案，並填寫活動表單，就有機會抽中iPad及高級飯店住宿、泡湯券。詳細資訊請上官網（＜https://events.necoast-nsa.gov.tw/flower18/＞）查詢。

(中國時報)

人沒站上公車急駛離 老婦摔地驚… 杉林溪換妝 鋸角雪螢迎客

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。