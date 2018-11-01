草嶺古道芒花季 優惠抽抽樂

2018年11月01日 04:11 中國時報 張穎齊 ╱新北報導 ╱新北報導

時序入秋，芒花盛開的美景總令人期待不已，每年秋季由東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處主辦的「草嶺古道芒花季」，將在11月3日至25日登場，每周末除了有經典的「山賊互動遊戲」與「客棧奉茶」外，更推出「攝影教學工作坊」與「優惠抽抽樂」等活動，帶給民眾知性又趣味的體驗。

「草嶺古道芒花季」今年已邁入第17屆，東北角風管處預計11月都能看見芒花隨風搖曳的景象，自11月3日起至25日的每個例假日，在總長8.5公里的古道上，山寨窩的山賊小子將會不定期出沒，與遊客進行遊戲挑戰。

為讓遊客能捕捉秋芒的美麗身影，此次活動特別開設3場手機攝影工作坊，邀請宜蘭專業的攝影團隊「The EDGE邊緣人影像事務所」進行課程教學，並結合溫泉住宿、美食及伴手禮等超過30個優惠商家，讓大家在登高、賞美景之後，還能到周邊的溫泉旅館沐浴養生美人湯，規畫一趟讓身心靈放鬆的旅程。

風管處指出，除了商家優惠外，活動更加碼推出好禮，只要在11月1日至12月31日參與「2018草嶺古道芒花季」合作商家所推出的優惠方案，並填寫活動表單，就有機會抽中iPad及高級飯店住宿、泡湯券。詳細資訊請上官網（＜https://events.necoast-nsa.gov.tw/flower18/＞）查詢。

(中國時報)