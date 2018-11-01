金庸武俠 承載中國人夢想

2018年11月01日 04:11 中國時報 林保淳

武俠小說的「大宗師」金庸歸道返山，消息傳來，其實對我來說不算「驚聞」；早在2年前，武壇就已得知金庸身體每況愈下的訊息，西山日暮，只是時間的問題了。不過，獲接噩耗，一時間還是很難自已，江湖俠骨已無多，傷感、悲哀難免。

20世紀的下半個世紀，可以說是金庸的世紀，擁有數億讀者的金庸，其影響力之深遠，即便是像高行健、莫言等諾貝爾文學獎得主也難望其項背，沒有金庸，20世紀的中國文學，光芒一定遜色不少。金庸的武俠小說，承載了中國人半個世紀以上的夢想，這不僅僅是文學上傲人的成就，更是文化上的一個傳奇，失去了金庸的江湖世界，很難想像幾時才會再掀起波瀾壯闊的浪潮。

金庸最大的傳奇，在於他透過優異的武俠作品，向世人表明，武俠小說也可以堂堂皇皇地穩立於文學的殿堂上發光發熱，一舉掃落過去視武俠小說為不登大雅之堂的偏見，為武俠小說取得了名正言順的身分證。武俠小說之有金庸，一如唐詩有了杜甫，小說有了《紅樓夢》，都足以傲視全球，成為中國文學可以代代相傳的瑰寶。

武俠小說的通俗性，是其最重要的特色，可也正因其通俗，故難以獲得正統文人的青睞，金庸小說徹底翻轉了此一僵化的概念，即便以通俗娛樂為主的武俠小說，也足以綻現難以磨滅的絢麗光彩。

文學是多元的，絕不必故步自封，限縮於「經國之大業，不朽之盛事」的框架中，寒鴉聲中，流水繞孤村的柔美，讀過金庸武俠的人，定能心領神會，初不必有過多過沉重的社會、寫實包袱，而可以自得其樂。

武俠小說是最具有民族特色的一種小說類型，由於其所設定的背景，幾忽視清一色的「古代」，因此傳統中國文化中的思想、觀念、歷史、文學、宗教、雜學，都可在此「古代」的背景中一一具現，金庸小說等於是中國文化的百科全書，透過他文字的摹寫，讀者可以領會到傳統文化的博大精深，海外華人將武俠小說譽為「中華文化的教科書」，而金庸小說以其無遠弗屆的魅力，所謂「凡有華人的地區，都有金庸的小說」，則更成為傳統文化的淵藪，推動著中國文化向外拓展的波濤。

武俠小說勢將成為世界性的文學，這不僅是因其涵攝許多傳統文化的元素，足以獨樹一幟，更肇因於金庸小說的廣播遠傳，從東南亞、東北亞到歐洲、美加，金庸小說的譯本，幾乎遍及全世界，即使未轟動一時，卻也暗中播散出種子，就待一日春風，便可以發芽、茁長。

近人時有武俠沒落、式微的感慨，金庸的殞落，似更加促了此一感慨的速度，的確，後金庸時代，縱然多有名家，總是難以與金庸相提並論；即便再有類似金庸的巨擘出現，時移世易，也未必能再造「金庸旋風」，無可奈何，再美麗的花終究會凋落，燕子回巢，恐也難尋舊路。

只是，別忘了，「零落成泥碾作塵」，俠骨留香，猶有無數待萌發的種子，預示著未來武俠開枝散葉，「綠葉成蔭子滿枝」的蓬勃景象。這點，我們可以從電影、電視、漫畫、動畫，乃至電玩遊戲，從未斷歇的再造重生中獲得佐證。武俠不死，反而是更綿延不絕，而這莫不是以金庸為鎬矢的。

一代天驕，千古文章。金庸大俠身影雖漸去漸遠，但宗師巍然，俠骨未銷，終將成為中國人世世代代的永遠形象。（作者為國立台灣師範大學教授）

(中國時報)