2018年11月01日 04:11 中國時報 杜英宗

今年10月5日，美國《華盛頓郵報》在言論版「全球觀點」罕見地留下一片空白，除了一行標題「消失的聲音」，沒有任何隻字片語，僅在上方刊出一張人物照片，正是如今被證實在10月2日即已遇害的華盛頓郵報專欄作家賈邁．卡舒吉。這是《華盛頓郵報》對卡舒吉疑似被沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．薩爾曼教唆謀殺事件，表達最沉痛的憤怒與抗議。

卡舒吉是沙國以敢言出名的異議記者，對王儲穆罕默德日漸專制、打壓異己的作為屢有批評，也因此遭到打壓，二度被革除總編輯職務，被禁止在推特上發言，報紙專欄被關閉，最終因性命受到威脅選擇出走，在美國繼續為爭取阿拉伯的自由發聲。

隨著卡舒吉在沙國駐土耳其領事館慘遭不測的證據陸續被揭露，各國財經要員和企業鉅子對沙國展開抵制，取消參加以沙國石油公司沙特阿美（Aramco）釋股案為主軸的投資峰會。美國總統川普和各國領袖也表態譴責，要求真相，揚言對沙國實施制裁，國際油價和沙國股市大幅震盪，要求王儲退位呼聲四起。

卡舒吉的死亡，為什麼會成為震撼全球的頭條新聞？因為這不僅是因為命案本身令人不寒而慄，加上向來與沙國不睦的土耳其總統指證歷歷，案情直指與川普女婿庫許納關係密切的沙國王儲，其中錯綜複雜的龐大石油與軍火政商利益，牽動美國與中東世界高層的敏感神經。

更重要的是，59歲的卡舒吉一向被視為異議記者中的溫和派。他的祖父是沙國御醫，出身阿拉伯世家望族，接受西方教育洗禮，和沙國王室交情深厚。911事件前，多次獨家訪問蓋達組織領袖賓拉登，在英美各國以沙國非官方發言人的身分，致力於增進國際社會與中東各國的交流與了解。

卡舒吉的命案，違反了歐美社會尊重人權、民主與自由的價值。試想，若是個人僅是因為批評政府的不當作為，就要以生命作為代價，寒蟬效應之下人人自危，還有人敢追求公眾利益，揭露弊端嗎？社會還能持續反省改革，謀求進步嗎？

10月17日，《華盛頓郵報》刊出了卡舒吉生前最後一篇專欄文章，標題是「阿拉伯世界最需要的是言論自由」。他感嘆政府阻擋網路，干預出版，以暴力打壓異議人士，「阿拉伯世界正陷於內部勢爭權奪利所築成的鐵幕」，並呼籲成立不受散播仇恨的國家主義影響的獨立國際論壇。

卡舒吉希望藉由獨立自由的意見平台，增進阿拉伯人民的利益。這讓我想起1960年代，《華盛頓郵報》發行人葛蘭姆女士不畏入獄與報社可能被關的威脅，刊登美國政府隱瞞越戰真相的「五角大廈文件」，開啟日後《紐約時報》記者揭發水門弊案的先河，美國朝野為之震動。當時，美國法院判決選擇站在新聞媒體這一邊，從此真正奠定了新聞自由的基礎，也被視為美國民主法治的重大成就。

回頭看看台灣，我們已經奮力走出了威權時代的言論管制，如今拜科技資訊發達與媒體自由開放之賜，從總統到一般小民，都可以透過網路論壇、Facebook、推特等各種個人媒體即時發表意見，影響民意。但在此同時，網路謠言滿天，假新聞充斥，要求管制輿論、限縮自由的企圖也從未停止。

年輕一輩可能很難想像《華盛頓郵報》歷經的抗爭，更難想像卡舒吉為何會為了要求言論自由，就遭到橫禍。卡舒吉永遠被「消音」的悲劇，再度提醒我們，新聞獨立與意見表達的自由，多麼容易被當權者恣意扼殺，也更突顯民主法治的可貴。

阿拉伯世界的自由之聲，仍然值得國際社會持續關注，身處在台灣的我們，也要引以為鑑，保持警覺。除了思考如何持續透過政府與民眾的理性對話，凝聚共識，作為公共政策制定與施行的基礎，每一個人也都要思考，如何在資訊爆炸的時代，培養明辨是非、尊重多元意見的能力，並善盡公民責任，挺身而出，捍衛這得來不易的自由。

（作者為資深企業經理人）

(中國時報)