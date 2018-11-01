大陸保持中立 避免選舉操作

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中國時報
柳金財

大陸國台辦主任劉結一近日分別在全國台協會長座談會及會見前陸委會副主委張顯耀一行人講話，這兩場會晤，談話內容主要是從大陸官方既定立場出發，看似平淡，然在與前者會晤中，呼籲台商要有信心。後者則是重提體現一中原則的「九二共識」，批判蔡政府的漸進式台獨。

川普政府指責中國介入期中選舉、干涉內政及破壞民主，蔡政府呼應此說法，透露諸多選舉案件與境外勢力或陸資介入有關。而劉談話既無顯現大陸介入選舉意圖，但卻展現其「硬更硬、軟更軟」對台政策，硬部分仍堅持「九二共識」、反對台獨；軟的部分則是促進經濟社會融合，如居住證申領等措施。

首先，大陸當局以「九二共識」作為政黨交流基礎。劉會見陸委會前副主委張顯耀一行人，批判蔡政府阻撓干擾兩岸交流合作，製造兩岸民眾敵意和隔閡。因此目前民進黨籍人士，並非其主動接觸優先對象。顯示民進黨若欲與大陸接觸，捨「九二共識」無其他最便捷路徑。

其次，在「硬更硬」政策方面，劉結一直指民進黨當局「勾連外部勢力」，應是「有的放矢」。美中衝突之際，蔡政府採取「聯美拉日抗中」戰略更加固著化。美視陸為「修正主義國家」及「戰略競爭對手」，建構印太戰略圍堵，而蔡政府卻與美國呼應，在諸多區域安全議題保持相同立場，甚至於外交部新設「印太科」。在美等外部力量支持下，恐使蔡政府更大膽推動去中國化及文化台獨。這可能使兩岸從「冷對抗」，轉向滲入民族主義及民粹主義的「熱對抗」，致外交壓制與武統威懾難以消除。

最後，在「軟更軟」政策方面，劉結一宣達官方立場以安定台商，表示會藉由減稅降費、簡政放權等措施降低企業負擔；研擬降低社會保險繳交的比例，同時宣導惠台政策的推動與成效，及倡議「一帶一路」等。提出31條惠台措施提供台灣民眾新機遇，居住證措施反映「兩岸一家親」、「同等待遇」理念，展現兩岸經濟社會積極融合態勢。

值此台灣九合一選舉的敏感時刻，「大陸因素」可能成為左右選舉關鍵因素，劉結一兩次談話並無特別新意，也未呼籲台商投票支持特定政黨，避免成為台灣選舉助選員。然從劉會晤台商及前馬政府官員的談話，並不易被炒作為介入選舉。這顯示大陸當局對台政策的戰略定力。從歷史經驗借鏡，不再有高層領導恐嚇之語，官員談話也相當謹慎自持及保持中立，既能闡述其對台政策立場，也能避免選舉過程中被操作。（作者為佛光大學公共事務學系助理教授）

(中國時報)

被消失的聲音 未來之國 巴西的未來

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