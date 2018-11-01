未來之國 巴西的未來

2018年11月01日 04:11 中國時報 向駿

10月28日外號「熱帶川普」的社會自由黨候選人波索納洛在第二回合選舉中獲得55.1%選票當選總統後，未來之國巴西的未來再度受到全球關注，其影響從三個層面解析如下。

就國內層面看，巴西恐難逃民粹宿命。巴西是拉丁美洲最大的國家及全球人口第五大國，2011年底巴西國內生產超越英國成為全球第六大經濟體，2014年世足賽與2016年奧運會雖讓巴西沉醉於世界強國的幻覺中，但盧拉的得意門生羅賽芙接任總統後，非但無法阻擋原物料退潮後的經濟惡化，更在巴西國營石油Petrobras和跨國營造Obrecht公司等醜聞後遭彈劾下台。巴西版「紙牌屋」的崩解提供了波索納洛異軍突起的機會。但政學界也擔憂波索納洛恐將引領巴西下一波的民粹政治。

從拉美層面看，粉紅浪潮將結束。《金融時報》社評露骨地指出，「他的當選標誌著巴西乃至拉丁美洲發生了翻天覆地的變化，也代表近年主宰巴西以及拉丁美洲的左派領袖『粉色浪潮』終於退潮。」波索納洛的經濟政策將由芝加哥大學畢業的古埃德斯規畫，他被認為是芝加哥經濟學派重返拉美的先鋒。再以巴西主導的「南方共同市場」為例，委內瑞拉雖於2017年8月因不符「民主條款」遭中止會員國資格，但因經濟規模較小影響不大，波索納洛未來如果也違反該條款，「南方共同市場」恐將解體。

從兩岸關係看，經貿實力凌駕民主價值。3月初波索納洛在巴國聯邦眾議員任內曾率團訪問台灣，對台灣國情及社經發展有相當程度認識，當有助於未來雙方交流。由於他是1974年中國與巴西建交後第一位訪問台灣的巴西總統候選人，中國駐巴西大使館發函譴責波索納洛訪台「冒犯中國主權和領土完整」。但蔡政府如因此認為有利於「民主價值同盟」的建立恐淪為一廂情願。

值得中國大陸憂慮的是，波索納洛曾多次警告「中國不是在巴西採購，他們是在採購巴西」，他甚至形容中國是「掠奪者」，企圖主宰巴西經濟的重要部門。儘管如此，中國外交部發言人陸慷在選舉結果確認後立即祝賀波索納洛當選巴西總統，並再次強調中巴是「全面戰略夥伴」。原因很簡單，方興未艾的美中貿易戰已導致拉美成為貿易轉移的目標，以大豆為例，美國、巴西和阿根廷生產約占全球90%，美國去年向中國出口金額為124億美元，而阿根廷主要出口大豆種類不受中國歡迎，因此巴西成為主要替代來源。對中國而言，如何扭轉波索納洛對華立場當為首要任務，否則對美貿易戰恐難持久。

《紐約時報》駐巴西資深記者羅偉林在《巴西，未來之國》中譯版本「寫給台灣讀者」的序文是這樣結尾的：「我在巴西採訪時，常被問到如何證明自己10年內不會被迫撰寫《巴西的衰退》一書。我的回答總是一致的：沒有任何證明，因為巴西的未來是在各位手中，端看你們巴西人的決定；但目前沒有任何跡象預見這般災難性的命運。」看來他可以開始收集資料了。

（作者為致理科技大學教授兼拉丁美洲經貿研究中心主任）

(中國時報)