2018年11月01日 04:11 中國時報 陳敦基

普悠瑪事故後原局長辭職獲，新局長立即走馬上任。值得注意的是，新局長是以政務次長之位下調擔任，此舉在台灣的文官史上，已創下政務官轉調事務官的鮮例。新局長曾經擔任過台北車站站長，對台鐵營運事務及組織體制並不陌生，逢此台鐵危機臨危受命，相信大家都對新局長有更深期待，除妥善處理當前危機外，亦能推動台鐵未來的改革及進步。

每逢重大交通事故，交通部總會進行運輸安全的總體檢討，檢討結果通常只知肇因的表象，而不肯認真就美一個環節進行檢討改進。若不能朝向組織、制度及人員等盤根錯節的結構性問題追根究底，則欲求根治之道，恐怕是緣木求魚。

從現代化軌道營運架構來看，台鐵卻稱得上是「先天不足，後天失調」的傳統老店。台鐵先天不足的部分，包括設備老舊、窄軌囿限、人員老化，以及體制僵化等；在後天失調方面，則包括了管理鈍化、機制失靈、以及行事鬆散等。深究之後，不難發現，這些現象或因素長期以來受到漠視，普悠瑪事故的發生，與這些因素應不無直接關聯或間接影響。

台鐵此時當可藉各界的高度關注，以及期待大力整頓的社會氛圍下，順勢而為，進行穩健紮根的組織改造方案，提升行車安全及改善服務品質。綜合盤點歸納，台鐵在經營管理及組織改革上可有十大方向及重點，包括現代化的軟硬體建設、企業化的經營管理，年輕化的組織成員、優質化的服務思維，預警化的保安機制、合理化的排班調度、透明化的採購制度、先進化的技術升級，獎懲分明的人事管理、以及嚴謹負責的組織文化等。

新局長必須是領導改革的大舵手，惟改革能否成功，亦非靠一人之志、一局之力可為之，關鍵在於政府是否能給予充分資源以及實質支援，甚至是政策承諾，尤其是退撫金包袱的根本性解決，不然大張旗鼓的改革，終是曇花一現。到目前為止，不論是蔡英文總統還是賴清德院長的改革宣示，都僅止於口頭喊話而已，交通部和台鐵必須要落實各項細節的改革，否則意外事件過後半年，大家又淡忘了，最後一切如昔。

近年來在高鐵優勢競爭之下，台鐵旅客逐漸流失，已失去往日獨占的光環；不過，台鐵與高鐵仍有著互補的功能，其每天運量高達到60多萬人，在城際運輸中依舊扮演著不可或缺的角色。台鐵雖是百年老店，政府有絕對的責任對台鐵進行重整及再造，讓老店新開，百年大業得以永續經營。而台鐵更必須藉著民氣可用的時刻，徹底改造，以安全與績效再次贏得民心的支持。

（作者國立台灣師範大學企業管理學系教授）

(中國時報)