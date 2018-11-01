釋放不支持美台海軍演訊號

2018年11月01日 04:11 中國時報 主筆室

國家的未來承載著一個又一個世代的生活與夢想，領導者要能夠為國家的未來營造和平繁榮的空間，人民才能在安然富裕中，追求更好的生活素質，國家也才能茁壯成長、生機永續。對任何國家而言，生存發展都是最重要的課題，對台灣卻是一個無比艱辛的挑戰。世界上沒有任何一個國家，必須在長期孤立中掙扎求生，也沒有任何一個地方，需要面對實力差距如此懸殊的對手。

中華民國台灣在萬分艱難的道路上奮鬥至今，繼經濟奇蹟後又完成民主改革，是難能可貴的成就，需要珍惜延續，千萬不能自毀長城。當今台灣所處的環境，已不是昔日冷戰的對立與對抗，柏林圍牆倒塌後，經由全球化的穿透，國際經貿相互依賴甚深，中國趁勢崛起，進入21世紀，美、中、俄三極鼎立漸漸取代美國單極獨霸。如今大陸對美國的威脅更勝過去的蘇聯，蘇聯當年的經貿力量及市場規模，遠非今日全球第二大經濟體的中國所能比。

台灣求生存發展，首先要認清現實。台灣的命運永遠無法擺脫大陸，彼此距離之近、交流之密、文化之同、統獨對前途影響之重，是事實的存在。展望未來，更擺脫不掉大陸的磁吸力，台灣必須在大陸旁邊尋求最適生存發展之道。兩岸關係對台灣而言，可以是壓力，也可以是機會；可以是限制，也可以是空間；可以對抗，也可以合作，端看我們如何判斷、掌握及開創。

兩年前，蔡英文總統宣稱有能力處理好兩岸關係，並提出「維持現狀」政策，經美國背書順利當選。兩年來她必須同時面臨統獨兩端攻訐，對岸又拒絕和她溝通對話，兩岸關係急轉直下。三面不討好的處境相當艱困，但她在困難中始終堅持「維持現狀」政策不變，這點應該肯定。但兩岸情勢不會永遠維持現狀，而且大陸對台政策於中共19大後出現變化。簡言之，大陸認為「統一已水到渠成」，決定不再透過國民黨影響台灣，要靠自己的力量來實現，反獨更硬、促統更軟。

美中情勢同樣有變，美國總統川普把中國定位為戰略競爭對手，繼發動貿易戰後，在地緣政治、軍事上步步進逼。反中強硬派紛紛上台，華府友台派聲浪高漲，「挺台」動作頻頻，近期美艦兩度高調穿越台灣海峽，並傳出將在南海及台海進行大規模軍演。大陸國防部長魏鳳和宣稱，「若有人試圖把台灣從中國分裂出去，大陸軍隊一定會不惜一切代價採取行動」，如果美國替台灣踩到紅線，台海可能陷入風暴。

中美實力對比和1995年台海危機時大不相同，兩岸強弱對比差距拉開更大，台灣沒有和大陸硬碰硬的本錢。美國固然是台灣面對攻擊時唯一的安全屏障，但美國支持台灣的決心有多強？能維持多久？是否可靠？日本是美國最重要盟友，川普升高對中國的對立姿態，安倍卻選擇為日中和解合作創造機會，是不是可以給台灣若干啟示。

兩岸之間有歧異也有交集，機會就藏在交集中。和平、交流、發展、共榮是雙方共同利益之所在。中共40年來始終堅持「和平統一」，習近平也主張「兩岸一家親」，希望「心靈契合的統一」。「和平」是兩岸的共識，所爭只在「統一」與否。為了後世子孫的長遠未來及整個民族的昌盛，如何落實和平，應是兩岸要共同面對、解決的問題。

美中可能陷入「新冷戰」，台灣的命運終究要自己承受，是要繼續封凍還是另創機遇，全在於我們能否以勇氣與智慧作出抉擇。台灣不能把自己的生存依賴給不見得可靠的美國，更要避免成為美中之爭的炮灰，台灣付不起代價。為了維護台海的和平與和解的機會，蔡總統應釋放兩岸和解訊號，表達不希望美軍在台海軍演之意。和平與和解是台灣生存發展之所寄，我們必須靠自己維護台海的和平，為自己的命運負責。

美國川普擂起戰鼓，從貿易、外交到軍事全面升高對中國的敵對姿態，日本首相安倍晉三卻藉日中和平友好條約締結40周年的機會，率團親自訪問大陸，擴大並深化與中國的合作共榮。安倍著眼國家長遠發展利益，積極為日本未來開創機遇空間的務實作為，值得蔡英文總統深思。

(中國時報)