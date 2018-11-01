2018年11月01日 04:11 中國時報 主筆室

民進黨新北市長候選人蘇貞昌10月31日公開表示，如果是現在，就不會用侯友宜擔任警政署長。律師出身的蘇貞昌果然口才一流，可以為了挽救選情昨是今非。如果蘇說的是真心話，那他應先向國人鞠躬道歉，因他當年任用了不該用的人當警政署長。

警政署長肩負全國治安重擔，攸關國人能否安居樂業，是何等重要職位。選情一直未見起色的蘇貞昌真的急了，竟然為了打擊對手、國民黨新北市長候選人侯友宜，批判侯的觀念沒有跟著時代進步，如果是現在不會用侯當署長。

依蘇貞昌的邏輯，侯的觀念落伍跟不上時代，但當年蘇貴為行政院長，竟決定讓一個腦袋冬烘的人出任全國警政龍頭，豈不是把治安當兒戲？難怪侯會笑著回應，蘇以前說的不是這樣，而是對他讚不絕口。

這已不是蘇第一次針對侯當署長的評價，有趣的是，今年7月蘇與媒體茶敘時，還肯定侯是努力的警政署長，只不過補上一句：只是好的警政署長不一定是適當的新北市長，因新北市要處理的事情更多。

沒想到才隔了3個月，蘇對侯當署長的評價變成不適任。攤開2006年6月侯友宜接任警政署長資歷，中央警官學校正科45期，從刑事局局長直升署長，創下最年輕、也升得最快的警政署長紀錄，直到2008年6月卸下署長一職，轉任中央警察大學校長。

侯友宜如果不夠優秀，當年何以能憑官校45期「低輩分」，就接任署長重擔？蘇對侯前後不一的評價，不是蘇腦袋不清、也不是識人不明，而是一切都為了救選情。然而，光繞著侯當署長往事猛打，只是印證蘇貞昌真的是心慌意亂了！

(中國時報)