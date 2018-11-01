後梅克爾時代危機四伏

2018年11月01日 04:11 中國時報 江靜玲

2018年10月的最後一個星期一對許多深信歐洲政治凝聚力和廣泛民主共識的人，可能是今年最糟糕的一天了，他們擔心了許久的事終於來臨，以穩健、安全和持續性著稱的德國總理梅克爾宣布將不尋求連任她領導的基民黨黨魁，並決定在2021年總理任期屆滿後交棒，不再擔任任何政治職務。這項宣告，標誌梅克爾稱霸歐洲政壇的時代結束，歐盟最具實權的政治人物「歐洲女王」梅克爾準備下台了。

梅克爾垮台影響所及不僅德國，對面臨20世紀30年代以來最大挑戰的歐洲也勢將造成嚴重衝擊。梅克爾擔任德國基民黨黨魁近20年，這個政黨被認為是二次世界大戰後歐洲最成功的政黨之一，歷經4連任的梅克爾執政以來，目睹全球政壇大風吹，領袖更迭，唯獨自己經過歐元區危機、烏克蘭危機仍不動如山。

梅克爾低調沉穩的作風，讓不論支持或反對她的人都尊重她。她冷靜務實，日本福島核災後，梅克爾在德國核電政策上立即進行了大轉彎；2015、2016年的歐洲難民危機，梅克爾的開放門戶政策，引發巨大爭議，讓她幾乎退出政壇，她對自己開放原則未退讓，但坦承若時光倒流，對難民和移民問題會因應得更順暢。

然而，時光不會倒流，移民政策成為梅克爾的致命傷，不只在於德國選民的不滿，更在於分裂她所領導的基民黨。2017年大選驚險過關，4連任的梅克爾組閣困難重重，過去兩周地方選擇失利終於成為梅克爾宣布退出政壇的最後一根稻草。即使如此，梅克爾依然採取了一貫務實態度，不再堅持素來主張總理必須兼黨魁立場，主動出擊放棄競逐黨魁，以期培養自己的接班人，突顯她在敗局中斷尾求生的能力。

到2021年還有3年，梅克爾在政治光環暗淡後，是否不致成為跛腳鴨或如願在總理任期屆滿後下台，恐怕難說。而歐洲在後梅克爾時代的又會是什麼情況？

歐洲此刻正面臨歐盟成立以來最嚴峻的考驗。歐盟3個主要國家：德國邁入政治轉型陣痛期，局面難料；英國決定脫歐，陷入前所未有的不確定；法國總統馬克宏與選民蜜月期已過，民意支持跌到低於30%，他提出的改革歐盟建立大歐洲的遠景，隨著梅克爾交棒，實踐更加遙遙無期。

值此同時，歐洲議會將在明年5月舉行大選。除將選出歐盟委員會新主席外，並將任命歐洲中央銀行新行長，歐盟建軍聲音也逐漸在這次大選中首次浮現。歐洲極右陣營，從英國、法國、義大利、德國、匈牙利、波蘭、史洛伐克到瑞典，早已磨刀霍霍，進行國際串連，準備藉著這次歐洲議會選舉擴大民粹主義在歐洲的勢力。匈牙利極右總理奧班那句「一個移民都嫌多」的極端言詞，也正快速在歐洲流傳中。

川普擔任美國總統後，反移民、反自由貿易和反歐盟的歐洲極右派一直野心勃勃的蓄勢待發，過去兩年雖先後在荷蘭國會選舉和法國總統大選，以及德國大選中鎩羽而歸，但歐洲這股「川普效應」從未消逝。如今在國際議題和政治理念上主張實用主義和自由主義，與川普迥異的梅克爾決定離開歐洲政壇，對於歐洲反川普陣營不啻是個壞消息。歐洲可能因此會更走向政治兩極化發展，社會也因而會更加分裂，一切都將變得更不可測。

(中國時報)