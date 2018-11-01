幽默與下流 林語堂怎麼說

2018年11月01日 04:11 中國時報 桑品載

從兩個方面來看韓國瑜和邱議瑩的「陪睡」爭議。

其一，40年前林語堂曾在一次酒宴上，應主人邀請上台說話，他以當時流行的「迷你裙」比喻，說美酒佳餚當前，這種時候說話，應如迷你裙，越短越好。

不料第二天有人將他說法改了樣，在「越短越好」之後加了4字：「最好沒穿」。林語堂遭部分人士批評，指他的說法難登大雅之堂，他為此寫文章辯解，意謂「幽默」與「下流」間有條界線，其上為「幽默」越線則是「下流」，「越短越好」是幽默，「最好沒穿」是下流。

韓國瑜說：「給高雄一萬個工作機會，我就以身相許，晚上陪你睡覺。」台下人聽了哈哈大笑，反映這句話還在幽默範圍，但邱議瑩加了「老婆」2字，變成「老婆陪你睡覺」或「陪你老婆睡覺」，就是下流了。

其二，就算韓國瑜說的是「黃笑話」，但黃笑話早已是庶民文化，豬哥亮復出後節目收視率都很高，他的對話十之八九有性暗示，但見台下人笑成一團，說明觀眾理解這個暗示，且很喜歡。

費玉清歌唱得好，且穿著中規中矩，卻有個外號叫「黃帝」，他說黃笑話還配合肢體動作，這個表演方式卻成為他的招牌。

自以為是上流社會者，何嘗不講黃笑話？我記憶中好幾位學者乃箇中高手，因為是私人場所，更是說得繪聲繪影，益發露骨。我也聽過蔣經國說黃笑話，題目叫「一男一女進公園」。

黃笑話受中國文化影響，廟堂之上不能說，脫掉官服變成為「接地氣」的小確幸。怕教壞囡仔大小，場合不對便不說或拐彎抹角說，但保證人人都說過聽過。林語堂說的那條「界線」，其實仍屬「夫子之道」，惟一旦道破或越過，就失味了。

韓國瑜何必賴，「陪睡」的確先出其口，他可能一時說快，也可能平時就常這麼說話，怕引起失言之責，後來才加上一句「陪你泡茶聊天」，顯得虛矯造作。但他的確沒說過「老婆」2字。

妄自加上「老婆」2字的邱議瑩，據說網路上有破40萬人攻擊她，她之所以被罵，恰如林語堂說「越短越好」被加了「最好沒穿」。這情形，一則她分明是在說謊，存有惡意攻擊之心，再則大家既然接受韓國瑜的「陪睡」說，便意味沒逾越林語堂所比喻的「界線」，邱議瑩加上「老婆」就不堪聞問了。

邱議瑩還認為自己受了委屈，說她沒錯，該道歉的是韓國瑜不是她。但為何多數人卻說她該道歉？這中間隱含著「外溢」見解，因為韓國瑜是網紅，說話向來如柯P，被接受和被原諒的尺度寬，邱議瑩卻得不到相同優遇，因有紀錄可稽，她為黨利益曾打過李慶華耳光，踢破法務部長辦公大門。黨內有「蓋著被子聊天」的民代，有「雙人枕頭」的官員，她從無隻字批評，如今道貌岸然以維護女權自居。變化如此多端，被網友罵，豈是偶然。

（作者為作家）

(中國時報)