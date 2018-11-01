政黨好感度藍綠大翻轉

2018年11月01日 04:11 中國時報 李建榮

「歷史會不會重演」？人事物或許不會完全重演，但歷史的規律演進，執政者常會重蹈覆轍，演出「水能載舟，亦能覆舟」的真實歷史事件。

4年前的地方選舉，在太陽花學運襲捲後，當時的執政者應對失據，後又取消軍公教人員年節慰問金，加上選前一個月爆發頂新問題油事件，在不利的選前大氣候下，執政優勢反成選舉包袱，國民黨重挫只取得6席縣市長，民進黨狂勝，甚至有些縣市都不知道是怎麼勝利的，那就是民心向背。

今年又是地方選舉年，從東廠事件後，似乎成了一道分水嶺，民進黨的支持度每下愈況，近來接續發生深澳電廠從闖關到停建完全是因為新北市選情考量，再到中油95問題油、普悠瑪翻車造成18人死亡的人禍事件，而日內國產疫苗又爆發不正常狀況，引起人民恐慌，在在衝擊人民對政府的信任。這一連串施政表現，的確已讓民進黨的選情雪上加霜，歷史不正在重演嗎？

4年前總統兼國民黨主席聲望下滑，許多同黨籍候選人的競選廣告不願與馬英九同框；4年後總統兼民進黨主席的聲望也一直下滑，同黨候選人的廣告也少見與蔡英文同框，甚至不少競選廣告紛紛「去綠」，可見一斑。更具體的例子是，桃園市長候選人鄭文燦民調聲勢一直保持相當領先，4年前的選前，蔡英文幾乎一個禮拜一次密集拉抬鄭文燦，反觀今年選前至今，只邀蔡出席北區競選總部成立，遲遲不見蔡到桃園露臉，反而南區改邀行政院長賴清德，這都足以說明鄭文燦「趨吉避凶」的考量。蔡英文從輔選的當紅炸子雞，跌落至可能被認為是「輔選毒藥」，其內心感觸外人應該難以體會。反觀馬英九已走出「死亡之握」的陰影，這次輔選所到之處，受到熱烈的歡迎，蔡、馬2人輔選行情成強烈對比。

4年前民進黨及柯文哲要打擊連勝文選情，「三太子」的負面網路文宣當道；4年後支持國民黨及韓國瑜的網路義勇軍，出現「貪二代」的訴求，對陳其邁選情可說不可承受之重。陳其邁出席陳致中的聯合競選總部成立，刻意避開與陳水扁同時出現，也是不得不的考量。

而今韓國瑜的網路聲量直逼4年前的柯文哲，近期又展露陸戰組織的聲勢，異軍突起，也拉抬了同黨候選人的當選機率。歷史究竟會不會重演？只不過當執政者錯估民心轉向，執政優勢成不了補藥，反成輔選包袱般的毒藥，那註定是要嘗敗仗的苦頭。至於這次民進黨挫敗的幅度大小，就看最後幾周會否下猛藥保住基本盤，但最終的裁判終究還是民心買不買帳，且看這次選民的鐘擺擺的幅度究竟是如何。

（作者為資深媒體人）

(中國時報)