2018年11月01日 04:11 中國時報 白德華

最近大陸不斷傳出「國進民退」論調，指今年前8月至少20幾家上市公司被國企收購，民企利潤大縮水，連安邦集團被保監會接管都被認與此有關。究竟這是否代表大陸經改風向轉變？還是為因應大環境變遷？陸企看來相當憂心。

「國進民進」說法絕非空穴來風。今年9月16日北京召開《中國50人經濟論壇》高端座談時，大陸經濟學家炮火猛烈抨擊這現象。曾被稱為「國師」的吳敬璉說，民營經濟創造中國60%GDP、70%出口、80%就業崗位，誰都不應忽視這麼重要的力量。

吳敬璉在大陸輩分屬一屬二，被尊稱「吳市場」，一手打造市場經改論述，最了解民企心聲。當時，民間流傳兩篇重文，一為吳小平發表的「私營經濟已完成協助公有經濟發展的階段性任務，應逐步離場」；巧的是，就在吳文發表前一天，大陸最大民企阿里巴巴董事局主席馬雲宣布將在明年退休，令外界質疑此文是否為官方試探社會反應。

另一篇是「格隆匯」創辦人格隆9月中在長江商學院發表的「在自己祖先的土地上流浪」演講，他以數據論證過去5年，國企、民企資產負債走勢一上一下，落差明顯增大；今年以來規模以上國企、民企營收增速對比強烈，且除國字號營收增長外，其他企業營收全是負增長；利潤差距更驚人，國有控股企業利潤實際同比增速28.46%，但私企則是負27.87%。

吳敬璉說重話，或與格隆指民企「陷入40年來最大困境」觀點有關。格隆面對數十家上市企業老闆學員演講，7個月前問他們對市場感受，得到的答案是「焦慮」；如今回答是「恐慌」，顯見民企現狀確實不樂觀。

不過，看來這並不代表中央經改方向已轉變。9月前往東北考察時習近平說「大陸實行公有制為主體、多種所有制經濟共同發展的基本經濟制度，這點毫不動搖。」同時期赴浙江的李克強，前往舟山綠色石化項目建設時更具針對性地說，這是大陸至今為止民企投資規模最大項目。「近期會再公布更多政策，給民營企業更加良好穩定的市場預期。」

習李強調重視民企，顯示已注意到民企現狀。民企的經濟貢獻度及養活就業人口早已超過國企，貶抑民企對總體經濟必然不利；但國企是支柱產業，不管一帶一路、中國製造2025、十年產業規畫都靠國字號臉色辦事；民企受壓抑，無非為成就國企，但民企更是國企的股肱側翼。大陸如今提倡公私合營體制，要求民企參股國企，或國企收購民企，無非都是現實環境的要求。

只不過如何拿捏得宜，很重要。處理好，民企掩護國企，攻城掠地；處理不好，形勢急轉直下，民企很可能就成為犧牲品。民企恐慌並非沒原因。

(中國時報)