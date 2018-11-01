友人憶金庸 胸懷似喬峰

武俠小說大師金庸辭世，引起全球華人關注。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導
《明報月刊》總編輯潘耀明（左）曾於1995年陪同金庸赴日。（潘耀明提供）

「這裡躺著一個人，在20世紀、21世紀，他寫過幾十部武俠小說，這些小說為幾億人喜歡。」金庸生前便自書墓誌銘，在他的老友、小友眼中，金庸博學、好學，是他筆下風光、歷史如在目前，能吸引眾多讀者的原因。

現任香港《明報月刊》總編輯潘耀明指出，自己在90年代第一次見金庸，是接到董橋一通電話：「查先生要見你」，見面後他收到了生平第一份聘書，且「是由金庸當場伏案手寫」。

手不離書記性一極棒

潘耀明表示，金庸是細心的主管，「每期刊物出來，若有錯字、標點錯誤甚至異體字，他都會寫在紙條上提醒。」也因此至今《明月》維持每期五次校對的傳統，但在此之外，金庸從不具體過問，簡單一句「你看著辦」讓潘耀明感念至今，表示在他身上確實看到「最具文化傳統的長者風範」。

潘耀明也指出，金庸的博學其來有自，「他幾乎是手不離書，是真正的讀書人」，潘耀明表示金庸的自宅和辦公室裡大部分空間都是被藏書占滿，他記性極佳且對歷史小說深具企圖心，在賣掉明報集團後，另起爐灶成立了明河出版社集團有限公司，準備寫長篇歷史小說連載，「不料1995年3月他進了醫院動心臟大手術，休養大半年，也就此放下了歷史小說。」潘耀明指出，這可說是金庸晚年最大的遺憾。

人生苦短唯有入酒黨

金庸與柏楊相識相知多年，柏楊遺孀張香華憶及當年，金庸來台拜訪柏楊，兩人還曾一時興起在高信疆家中「豪賭」。「實際數字不記得，但猶記得梭哈金額大到兩人覺得『很危險』。」兩家人總是香港、台灣互訪，「吃飯時很不挑」，但說起喝酒，台灣文化圈相聚當時有個「酒黨」，金庸回港後也成立個「酒黨」，且隨口便吟出小詩：「人生苦短，婚姻苦長，何以解憂，唯有入黨。」

張香華表示，金庸最後一次來訪時，高齡80多歲仍在攻讀劍橋大學博士學位，柏楊為此還曾要他「好好用功念書哦！」雖走上小說創作之路，但向來對政治與社會議題關注的金庸，也曾在美麗島事件後特別寫信關心柏楊。

在潘耀明看來，曾一直想從政的金庸，最像他自己筆下的喬峰，「胸懷開闊，對家國有使命感。儘管他曾自言最喜歡的男主角是令狐冲，那應是他對瀟灑自在的追求。」

(中國時報)

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