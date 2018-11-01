版本500多 堪稱盜版最愛

2018年11月01日 04:11 中國時報 李怡芸／台北—南京報導

金庸的武俠小說不僅開啟一個武俠世代，「金學」也隨之蓬勃，從出版、影視、插畫書，研究方向也包羅萬象，在兩岸三地蔚為風潮。香港資深出版人林道群、台灣金迷許德成均視之為近年金學之最的《藍橋書話─金庸武俠大系》，由大陸金迷、筆名藍橋的楊曉斌，費時2年完成，台灣可望由遠流出版。

藍橋自1982年開始收藏金庸武俠作品，至今共計230餘種版本4000餘冊，他指出，就金迷藏書圈來說，金庸作品版本可分3大類，即舊版、修訂版及2001年的世紀新修版，從一開始是為接替梁羽生的連載而寫，到後來幾次修訂，藍橋認為金庸「是想留下傳世經典」，把多餘的人物或不合常情的情節刪除，最為人知悉的便是舊版《射雕英雄傳》中，楊過的生母原是秦南琴，而後在修訂版中將秦南琴與穆念慈二合為一。

然而，在盜版影響之下，金庸小說另外產生了各式奇特的版本，林道群便指出，金庸小說在50年間有500多種版本，恐怕是前無古人、後無來者。

藍橋指出，以香港而言，集結報紙連載的單行本，即金迷所謂的舊版，也有前、後期的不同，「前期包括《書劍恩仇錄》、《碧血劍》和《射雕英雄傳》是交給三育圖書，此時金庸很認真審閱、訂正，重訂回目，配上插圖後才出。」但由於太受歡迎，盜版往往早於正版上市，後期交給鄺拾記報局出版時，為搶快便推出7天連載完就集結成冊的普及本。

藍橋也指出，台灣在正式取得授權和當局批准出版前，盜版也林林總總，有薄本有厚本，且多採「改頭換面」的方式，另取書名、另署作者，如1958年的《萍蹤俠影錄》實為《射雕英雄傳》，作者署名錄文；1964年出版的《至尊刀》源自《倚天屠龍記》，作者署名歐陽生，如今就金庸版本學來看，這些盜版書反而成了缺稀品。

(中國時報)