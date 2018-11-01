鄧小平為金父平反 「團結向前看」

2018年11月01日 04:11 中國時報 李文輝／綜合報導

武俠小說泰斗金庸去世後，大陸前領導人鄧小平當年為其父親平反的情況，也再度為人熱議。據悉，當時鄧小平以中共中央副主席身分會見香港《明報》社長金庸時，主動談起金庸父親被殺之事稱，「團結起來向前看」。金庸點點頭說：「人入黃泉不能復生，算了吧！」

大陸《雜家》微信公眾號刊登一則〈金庸父親被槍決內幕〉文章指出，1981年7月18日上午，鄧小平會見金庸，這是鄧小平新時期第一個接見的香港同胞。這次會見談到實現台灣回歸大陸等問題，還談到中共對歷史問題有錯必糾的態度。

金庸1924年2月出生在浙江省海寧縣袁花鎮時，家有3600畝田地、租戶上百戶，是當地數一數二世家望族，父親查樞卿在上世紀50年代初大陸「鎮反運動」時被處死。鄧小平主動談起他父親被殺之事，說：「團結起來向前看。」金庸點點頭說：「人入黃泉不能復生，算了吧！」

不久後，海寧縣委、縣政府與嘉興市委統戰部、市僑辦聯合組織調查組，複查查樞卿案，發現是錯案冤案，遂由海寧縣人民法院撤銷原判，宣告查樞卿無罪，給予平反昭雪。

金庸得知後，去信海寧縣委領導寫道：「大時代中變亂激烈，情況複雜，多承各位善意，審查30餘年舊案，判決家父無罪，存歿俱感，謹此奉書，著重致謝。」

針對金庸去世，大陸官方昨也首度回應。大陸國台辦發言人馬曉光在記者會上表示，金庸是海峽兩岸共同尊敬的一位偉大作家，兩岸民眾應責無旁貸紀念他。

此外，《新華社》也以「別金庸，遊俠傳有家國情」為題發表社評，強調金庸的小說，不只是中國當代文學史，也是傳統文化的回歸史，更是一部中國文化開放史。金庸和他的作品真正感染我們的是，鼓蕩其中的浩然正氣、家國情懷。

(中國時報)