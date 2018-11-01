無形文資預算明年成長3倍

2018年11月01日 04:11 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

「希望此紀錄片不是告別製作」，立委尤美女10月31日在文化部長鄭麗君於立院進行專題報告時，提出近日楊力州導演的《紅盒子》，在無形文化資產沒人學習、沒資金，只靠個人奮鬥的情況下儼然「華麗的告別」，對此鄭麗君強調，未來文化部不僅無形文化資產預算大幅提升，也將透過傳習計畫、跨部會合作，培養下一代的大師與欣賞人口。

尤美女指出，看了《紅盒子》後，尤其感慨於「傳統藝術文化沒人欣賞，再怎麼補助都是空的」，希望文化部拿出活絡政策，對此文化部長鄭麗君表示「不希望讓『告別』這種事情發生」，她認為過去文資的預算確實多以硬體為主，對無形文化資產相對擠壓，但明年預算上「文資局無形文化資產成長3倍，傳藝中心相關傳承計畫成長2倍。」

鄭麗君強調，相關計畫包括人間國寶的傳習，以師徒制支持4年藝生，再以傳藝中心接軌，「以演代訓」讓藝生邁向職業演出的第一哩路，每月保障薪資3萬元以上；而傳統劇團要有子團的發展，故有劇團的開枝散葉計畫。

她並強調「一定要再生才能做好保存，有相關的地方可以欣賞才不會斷根。」因此文化部也將與教育部合作「藝拍即合」計畫，讓孩子能實際進行文化體驗，前期已進行了1年合作實驗，希望明年開始透過網站媒合，擴大至全國進行推動。

(中國時報)