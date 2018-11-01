孟耿如出輯 佼佼派毛孩露臉

孟耿如昨舉辦新專輯發片記者會，身穿性感旗袍大露背、秀美腿。

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中國時報
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孟耿如演而優則唱，推出首張迷你專輯《#不可愛》，10月31日舉辦記者會，她身穿媽媽親手設計的旗袍，大露背、秀美腿，步上紅毯，被問及是否像預習婚禮？她表示過去拍戲穿過很多次婚紗，原本認為不緊張，但走上紅毯後，跟拍戲完全不一樣，「我打從心裡緊張，嘴角都在抖，一打開門以為我爸會來牽我的手。」至於與未婚夫黃子佼（佼佼）結婚、生子進度？她笑說：「還是希望30歲後再發生。」

昨記者會上，孟耿如身邊的恩人好友張小燕、徐佳瑩、黃韻玲、蕭敬騰等人都錄製VCR祝福，但佼佼沒露臉，僅讓2人各自養的愛犬同框搭配文字，讓她看了當場淚崩，表示：「看到大家群體為我加油，很感動。」

張小燕讚新歌好聽

佼佼昨沒親自到場，僅傳訊息「今天妳要最美麗，要好好加油」鼓勵她，她說：「不會失望，還滿常見面，狗出現我滿意外。」2人早有共識不在一般記者會同台，「可能只有結婚當天會一起出現。」

佼佼將於12月推出首張個人專輯，2人碰巧前後發片，她提到佼佼曾拿她的新歌給張小燕聽，張小燕大讚：「唱得比你（佼佼）好。」她謙虛說：「他唱得比較好，大家對他的印象不是歌手，但他發音、抖音的技巧都很厲害。」此外，她的師姊呂薔昨也到場力挺。

(中國時報)

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