昆凌飆車甩尾 曹佑寧慚愧

2018年11月01日 04:11 中國時報 李承陽 報導

昆凌拍攝電影時身著賽車服撩髮，帥氣不失性感。

由天王周杰倫（周董）監製，劉田井宏、彭小刀共同製作、出品的職業賽車電影《叱咤風雲》，正如火如荼拍攝中，當中女主角昆凌演技爆發，詮釋愛恨分明的女賽車手，性格堅強充滿自信，且大部分的動作場面都親自上陣，導演陳奕先大讚她敬業，表現大大超出預期。

昆凌在今年的好萊塢電影《摩天大樓》中演出女殺手，片中有不少動作戲碼，憑著好身手登上國際舞台，這回在《叱咤風雲》演出火爆女車手，親自駕駛賽車、卡丁車、重機等交通工具，等於再一次考驗著她的體力與演技。

下班練卡丁車

昆凌從事前賽車訓練就開始展現出驚人資質，未真正賽車過的她，在訓練時甫上場就經常大踩油門、高速過彎，讓身兼賽車手身分的陳奕先在場邊驚呼：「她膽子還真大！」踩油門聲大到連男主角曹佑寧都跑出休息室搶看，還自嘲：「她心臟很大顆耶，害我有點慚愧。」

事實上，昆凌在拍攝期間還曾在一整天的工作後，下班跑去練開卡丁車，只為了讓自己更熟悉賽車的速度感，即便是練習，她仍是全神貫注，每每都是第一位回到終點的車手，連「閱車無數」的賽道工作人員都脫口而出：「她速度會不會太快。」

一年一度的萬聖節到來，周杰倫也打扮成自己主演電影《青蜂俠》的Kato（加藤），並在澀谷出沒，10月30日他已現身澀谷，跟一位Cosplay《七龍珠》反派角色佛利沙的男子漫步街頭，兩人還飆起卡丁車。

(中國時報)