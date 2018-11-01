陶子開唱倒數 力抗感冒護嗓

2018年11月01日 04:11 中國時報 許雅淳 報導

陶晶瑩（陶子）11月3、4日將在台北國際會議中心連辦2場「陶晶瑩的1999年演唱會」，不過演唱會倒數計時，她卻因忙於練團、練舞，加上近期天氣不穩定，不慎感冒，她昨說：「大概是有壓力吧！昨天發燒，今天咳嗽，我會睡飽、多喝溫開水，把自己的狀態調整到最好。」希望歌迷不要擔心。

陶子昨宣布將推出新專輯《謝謝 陶晶瑩》，「啊！會不會太突然，新專輯來了，個人首場售票演唱會等了28年，個人第10張專輯還好只等了5年，美好的事物值得等待，美好的時光值得回憶，美好的情懷值得珍藏。」

新輯明數位上架

她在新專輯中提到：「如果有一天，沒有人要再找我出唱片了，我也會跟著李李仁帶把吉他去天涯海角走唱……」，可見愛唱歌的心，她曾覺得自己很會唱歌，也曾懷疑自己會不會唱歌，再到理解自己無論如何都要一直唱下去，「唱歌不是例行公事，也不只是喊口號而已，而是這輩子非做不可，也是不做會死的事情。」

她日前剛滿49歲，首波主打歌〈沒有你就沒有我〉，以年齡中每一個8為關鍵分水嶺、從8歲的寂寞到38歲的懷疑，直到今日的從容與自信，她自嘲：「出道28年的時間，根本是從青春期唱到了快更年期。」陶晶瑩的新專輯《謝謝 陶晶瑩》明（2日）數位平台上架。

(中國時報)