2018年11月01日 04:11 中國時報 蔡琛儀 專訪

BCW笑稱練滑板讓自己多了「自以為」的感覺。（羅永銘攝）

饒舌歌手BCW推出首張個人專輯《NO COMPLY》，他去年底風光以4000萬元簽約金加盟環球唱片，從地下身分轉換到主流大公司，他坦言當時感覺超爽，「覺得好屌，嘻哈歌手可以簽這麼大的約，滿開心的，覺得自己的能力跟才華被看到。」不過接踵而來的壓力及責任，卻也是他始料未及。

簽約後，BCW隨即開始準備新專輯，原本習慣隨興創作的他，必須在規定時間內交出作品，老闆阿弟曾連續一周特地從台中北上，天天把他叫進錄音室關一整天，讓他壓力大到滿是負能量，連生活中聽到任何音樂都覺得躁鬱。在某次與阿弟激烈「溝通」後，他撂話：「現在的生活逼到我喘不過氣，我要休息！」隨即跑回台東老家。

不讓自己留遺憾

他回到台東後，每天睡到自然醒後再四處走走、喝酒，徹底沉澱自己，但過了兩天後，他突然驚覺：「要一直躲起來嗎？這麼閒好像不是好事。」第3天就決定回台北開工。

他毫不後悔做出簽約主流公司的決定，「能夠讓自己的作品被看見是好事，至少我願意去嘗試，沒試就不知道結果如何，我很討厭後悔的感覺，所以盡量不要讓自己留下遺憾。」

他熱愛嘻哈文化，因為打電動和看哥哥玩滑板，耳濡目染之下，從高中也開始玩起滑板，一開始跌倒弄得滿腿傷，他不以為意，沒想到竟惡化成風溼，導致他現在每當氣候變化，膝蓋就會不舒服，還曾痛到無法走路，小腿也布滿傷疤。

怕受傷影響工作

他笑說玩滑板沒讓他增加把妹機會，但多了自信，自虧：「比較增加自以為的感覺，因為在路上做花式動作就會被路人誇獎。」現在他簽約後，不像以前玩得那麼凶，除了忙碌，也深怕受傷影響工作。

(中國時報)