楊鎮悔作弊 害教職媽媽丟臉

2018年11月01日 04:11 中國時報 李承陽 專訪

楊鎮精湛演繹為母弒父的死刑犯。

楊鎮在電影《憨嘉》演出情緒戲沉重的死刑犯，他用自己國中到大學期間叛逆經歷，詮釋死囚面臨「沒有時間」的壓迫，「我回想之前爸爸開完刀，麻醉半退張開眼睛的瞬間，才發現時間過了那麼久。」他人生只有一件事會後悔，就是至親離世，自認叛逆過就得想辦法彌補，可惜時間不回頭，「就算做足了，也注定要後悔。」

楊鎮僅拍攝2天，第1天演打戲、第2天就拍槍決戲，為電影短時間堆積大量負面情緒，後來竟花了2個月才恢復心靈健康，「演完彷彿所有懊悔都變成真的，那時透過每天回家跟爸媽聊天，提醒自己不是死刑犯，我還有時間陪他們。」

父親在中科院工作

以往叛逆的楊鎮，高中曾跟隔壁班同學聯手，搞一場全校級的集體作弊，「有一個同學是英文科資優生，是我好朋友，他寫完就趕快去廁所寫答案傳到每個人的手機。」後來成績出來，一堆以往考不及格的人都突然考到高分，他也是其中一個，就被老師給抓出來，記了1大過，他形容：「班導師看我的眼神就是放棄了。」

讓楊鎮覺得最愧疚的是他爸爸在中科院工作，媽媽是英文老師，竟然還要替他去學校向另一個英文老師道歉，「老師跟老師道歉，讓我媽媽真的超沒面子。」這件事也成為他難忘的回憶。電影9日上映。

(中國時報)