亮眼綠葉李懿樂當綜藝人

2018年11月01日 04:11 中國時報 蕭雅玲 報導

李懿在中天《麻辣天后傳》當助理主持人2年多，最近陸續接下《醫師好辣》、《懿想天開》以及《玩吧》等節目的主持工作，雖讓她忙到不可開交，但她坦言只想當個快樂的綜藝人，不會想去演戲，「既然只想做綜藝，就得在這方面多著墨。」

跟在天后利菁（菁姊）身邊當助理主持人2年，李懿坦言從她身上學到很多，之前雖就有在其他節目當過助理主持人，但《麻辣》算是她第一次主持的棚內帶狀節目，「我覺得菁姊頭腦很好、又有很多想法，當時怕會跟不上節奏，所以緊張一定會有的！」為跟上節拍，每次錄影前她都會先針對主題找故事，以備錄影時可派上用場。

從經歷中找平衡點

最近她在胡瓜（瓜哥）主持的《醫師好辣》當助理主持人，第一次錄影前，瓜哥對她說：「『妳來當助理也要講到話』，錄影時若我沒講到話，他也會把球丟給我，甚至還提點我助理主持人就是要扮演綠葉，不需要把自己當主角，最重要是讓來賓更有發揮。」當天錄完第一集後，瓜哥便走到她身邊說：「妳很棒！」讓她當下差點落淚。

剛當助理主持那段日子，她偶爾也會上其他節目當嘉賓，當時常因主持人與來賓的身分轉換沒調適好，有時會錯過接話時機。

「當時的我每次下節目就覺得很沮喪，心想完了今天是不是沒有表現到，話講得有點少？擔心製作單位以後會不會再發我了！」這樣的心情起伏，讓李懿從經歷中找到平衡點，也讓她更了解助理主持與來賓角色間的不同。

(中國時報)