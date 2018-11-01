亮眼綠葉李懿樂當綜藝人

李懿從模特兒轉戰演藝圈，主持功力頗受肯定。（盧禕祺攝）

友善列印
中國時報
報導

李懿在中天《麻辣天后傳》當助理主持人2年多，最近陸續接下《醫師好辣》、《懿想天開》以及《玩吧》等節目的主持工作，雖讓她忙到不可開交，但她坦言只想當個快樂的綜藝人，不會想去演戲，「既然只想做綜藝，就得在這方面多著墨。」

跟在天后利菁（菁姊）身邊當助理主持人2年，李懿坦言從她身上學到很多，之前雖就有在其他節目當過助理主持人，但《麻辣》算是她第一次主持的棚內帶狀節目，「我覺得菁姊頭腦很好、又有很多想法，當時怕會跟不上節奏，所以緊張一定會有的！」為跟上節拍，每次錄影前她都會先針對主題找故事，以備錄影時可派上用場。

從經歷中找平衡點

最近她在胡瓜（瓜哥）主持的《醫師好辣》當助理主持人，第一次錄影前，瓜哥對她說：「『妳來當助理也要講到話』，錄影時若我沒講到話，他也會把球丟給我，甚至還提點我助理主持人就是要扮演綠葉，不需要把自己當主角，最重要是讓來賓更有發揮。」當天錄完第一集後，瓜哥便走到她身邊說：「妳很棒！」讓她當下差點落淚。

剛當助理主持那段日子，她偶爾也會上其他節目當嘉賓，當時常因主持人與來賓的身分轉換沒調適好，有時會錯過接話時機。

「當時的我每次下節目就覺得很沮喪，心想完了今天是不是沒有表現到，話講得有點少？擔心製作單位以後會不會再發我了！」這樣的心情起伏，讓李懿從經歷中找到平衡點，也讓她更了解助理主持與來賓角色間的不同。

(中國時報)

戴立綱首站前進高雄 劉亞仁《分秒幣爭》南韓金融風暴…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。