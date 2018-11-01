劉亞仁《分秒幣爭》南韓金融風暴現形

劉亞仁（前）在片中飾演想大發國難財的財經顧問。（華映提供）

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中國時報
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金憓秀（左）飾演韓國銀行貨幣政策經理。（華映提供）

韓片《分秒幣爭》集合韓國劉亞仁和金憓秀超強卡司合作，演出1997年面對金融風暴衝擊下，南韓從政府到民眾面對這場改變命運的危機中不為人知的祕密，金憓秀認為這是一段不容忽視的歷史，劉亞仁也覺得雖是1997年的故事，但相信必能引起觀眾共鳴。

演員都對該片劇本讚不絕口，金憓秀透露看劇本時，「看劇本時，我有種血液逆流的感受，還會心跳加速。」劉亞仁表示讀劇本時會隨著故事時而生氣，時而熱血沸騰，「整個故事的脈絡充滿趣味，讓我看得深陷其中。」另一位演員許峻豪也大讚：「這個劇本實在是太好了，再加上這群出色的演員，為什麼不演呢？」

協議內容至今未公開

1997年對韓國人是難忘又衝擊的一年，國家面臨破產危機，青年失業暴增，人民生計出現問題，該片編劇嚴聖民表示，當時政府與國際貨幣基金組織簽下借貸合約，是影響韓國民生重要決定，所有人的命運都被改變，但大多數的人民都不太了解到底發生什麼事，「即便是到現在，當時協議的內容都還沒有和大眾交代清楚。」

顏聖民從政府官員、金融投機者到小市民各種不同面向切入撰寫劇本，每個人在面對這場生活危機時的不同選擇，交織發展出驚心動魄的故事，「事件過了21年了，對我們很多的人的生活都產生了影響，我希望這是一部可以從不同世代討論的作品。」該片12月7日上映。

(中國時報)

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