李艷秋一別22年沒進過華視

李艷秋（左）與李濤昨一起出席華視台慶活動。

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中國時報
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李濤、李艷秋夫妻10月31日重回老東家華視，參加華視47周年台慶活動，李濤曾在華視待過8年，感嘆歲月不饒人。華視是他第一個工作，1984年曾被派去採訪美麗島新聞，回來後採訪的新聞卻被扔垃圾桶，他氣憤跑去找當時總經理吳寶華說要離職，吳回應：「你是重點培養記者，我一百個都不能答應！」但李仍以「我在這裡不能成長」為由離開，沒想到離開一年多，吳又問他可不可以開節目。

李濤透露，吳寶華總經理用人唯才、沒有約束，1987年他回鍋主持《華視新聞廣場》，當時吳就跟李濤說：「這是我虧欠你的。」為了成全李濤的想法還說：「能扛多久就會扛多久。」讓李濤非常感動。

《每日一字》印象深

李艷秋22歲進華視當主播，她表示在那個年代是很難得的機會，後來她主持《每日一字》，也是在吳寶華當總經理的時期，當時因為太多年輕人念錯字，所以每天講一個字的起源與讀法，讓她印象深刻。

當時金鐘獎有線電視不能參賽，每次都是三家無線台輪流領獎，等了2、3年才拿下新聞節目主持人獎，當然是不吐不快，一上台就說領的是「最佳傀儡獎」，當天李濤還開車載兒子去接李艷秋，一聽到「最佳傀儡獎」，李濤嚇到車子差點撞到紅綠燈。

李艷秋透露，因為這件事離開華視，總經理還送了一個牌子給她，謝謝她的功勞，至今22年再也沒有踏進過華視，一直到昨天才受邀回華視參加台慶活動。

(中國時報)

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