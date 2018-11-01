2018年11月01日 04:11 中國時報 陶福媛 報導

梵克雅寶高級鐘表展要價最貴的蒲公英神祕珠寶表，要價約6900萬元。（Van Cleef & Arpels提供）

1.梵克雅寶以太陽系行星運轉為靈感設計Midnight Planetarium男表。（Van Cleef & Arpels提供）2.梵克雅寶Lady Arpels Feerie精靈珠寶表，精靈的魔法棒和翅膀是指針，象徵時時刻刻都充滿了魔法。（Van Cleef& Arpels提供）3.梵克雅寶Lady Arpels「巴黎的一天」腕表，以母女同遊巴黎為故事背景。（Van Cleef & Arpels提供）4.梵克雅寶榮獲日內瓦鐘表大賞最佳女表的「戀人橋」LadyArpels Pont des Amoureux鑽表。（Van Cleef & Arpels提供）5.梵克雅寶Lady Arpels Ballerine Enchantee腕表，裙襬即是指針，當12點時裙襬飛揚到最高點猶如蝴蝶。（Van Cleef & Arpels提供）

2.梵克雅寶Lady Arpels Feerie精靈珠寶表，精靈的魔法棒和翅膀是指針，象徵時時刻刻都充滿了魔法。（Van Cleef& Arpels提供）

3.梵克雅寶Lady Arpels「巴黎的一天」腕表，以母女同遊巴黎為故事背景。（Van Cleef & Arpels提供）

4.梵克雅寶榮獲日內瓦鐘表大賞最佳女表的「戀人橋」LadyArpels Pont des Amoureux鑽表。（Van Cleef & Arpels提供）

5.梵克雅寶Lady Arpels Ballerine Enchantee腕表，裙襬即是指針，當12點時裙襬飛揚到最高點猶如蝴蝶。（Van Cleef & Arpels提供）

梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）即起至11日在台北101四樓舉辦「時間的詩篇高級鐘表展」（Poetry of Time），把冷冰冰的機械原理放一邊，改以說故事的方式呈現50只年度最具代表性的腕表作品，就連融入高度複雜機械工藝的Planetarium星空行星儀腕表，也化身縮小版的浩瀚宇宙和唯美星空，讓腕表充滿了浪漫詩意，不再冰冷無趣。

Planetarium男女表 掌握宇宙星空

4年前梵克雅寶以太陽系行星運轉為靈感設計Midnight Planetarium男表，以不同顏色的寶石象徵水星、金星、火星、木星、土星和地球，各自依軌道周期圍繞著正中央的太陽運轉，震驚表壇；今年品牌乘勝推出Lady Arpels Planetarium女表，添加了月相功能，在綠松石的地球旁增加一顆象徵月球的鑽石，月亮圍繞著地球運轉，更添詩意。

腕表說故事 停留美好時光

梵克雅寶擅長說故事，一款榮獲日內瓦鐘表大賞最佳女表的「戀人橋」（Lady Arpels Pont des Amoureux）鑽表，男女主角從橋的兩端緩步前進，在中午和午夜時分會接吻，十分浪漫；另一款「芭蕾舞伶」（Lady Arpels Ballerine Enchantee）腕表，裙襬即是指針，當12點時裙襬飛到最高點，化為美麗的蝴蝶。

展覽的主視覺「精靈」（Lady Arpels Feerie）珠寶表，精靈手中的魔法棒會隨著時間揮舞轉動，彷彿時時刻刻都有奇妙的事發生一般，既俏皮又可愛。

十二星座表 首次在台合體

以十二星座為靈感設計的星座系列，有Midnight Zodiac Lumineux男表和Lady Arpels Zodiac Lumineux女表，兩組全套共有24只首度在台合體，表盤上的點點星光是機械發電的LED燈，按壓時會發光；梵克雅寶的珠寶表向來深受VIP喜愛，包括整支表鑲滿鑽石的花朵鑽表、紅寶石蝴蝶結神祕腕表等，其中最貴的作品是一只蒲公英神祕珠寶表，要價約6900萬元。

(中國時報)