劉大玲用故事打動人心

2018年11月01日 04:11 中國時報 陶福媛 報導

梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）近來接連在台舉辦多場藝術活動，從去年的胸針展、贊助芭蕾舞劇，到即起登場的「時間的詩篇高級鐘表展」（Poetry of Time），展現了不同於其他珠寶品牌的企圖心。負責策畫一連串藝文活動的台灣區董事總經理劉大玲露出神祕一笑：「因為，梵克雅寶是個會說故事的品牌！」

以這回來台展出的50只高級腕表為例，每只腕表設計機巧，背後都有個唯美浪漫的故事。其中劉大玲最喜歡「戀人橋」腕表，代表「分針」的男主角和代表「時針」的女主角分別從橋的兩端前進，12點時男女主角接吻，隨後逆跳彈開，十分可愛。

「有位VIP不想讓男女主角分開，希望他們Kiss Forever（永遠接吻），要我們把時間固定在12點，讓時間永遠暫停。」劉大玲笑說，「透過這只手表，VIP也創造了屬於她的浪漫故事。」

劉大玲指出，其他鐘表品牌總愛強調高複雜功能的製表技術，標榜三問表如何噹噹作響，陀飛輪又是如何運轉，但梵克雅寶腕表早已不是計時工具，而是一件藝術品，就像讓「戀人橋」腕表時間暫停一般，時間早已不重要了。

正因為梵克雅寶腕表擁有說故事的魅力，劉大玲接手董事總經理以來，銷售業績每年呈兩位數字穩定成長，早期以高價保值的珠寶表為銷售主力，但近幾年有設計感和藝術品味的腕表買氣迅速成長，正是拜梵克雅寶會說故事之賜。

(中國時報)