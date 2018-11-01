氣溫降 超商熱飲爆賣2成

2018年11月01日 04:11 中國時報 吳奕萱 、 吳娮翎 報導

全家與大手燒獨家聯名開發「手工燒烤雞肉串」，系列20元起。 （全家提供）

萊爾富再度攜手雀巢美祿，限量推出聯名新品「熱美祿可可飲」，原價50元，限定買一送一。（萊爾富提供）

OK與UCC咖啡聯名新品，醇品咖啡中杯35元起。（OK提供）

義大利原裝進口Gonzaga蕾絲加大平單組，12萬8000元。（日比家族提供）

東妮寢飾極暖防蟎抗菌100％羊毛冬被原價9360元，特價3280元。（東妮寢飾提供）

7-11韓國人氣肖像聯名「開喜嚴選甜心怪獸可可拿鐵」，11月20日前第2件6折。（7-11提供）

受東北季風影響，加上玉兔颱風外圍環流影響，日夜溫差增大，超商保暖商機先發酵，熱飲銷量先較降溫前快速成長2成，百貨寢具由於周慶開打加上降溫效應，寢飾買氣大增。

Line好友 熱飲買一送一

7-11每年10月起天氣轉涼之際，便全門市導入「心熱園」熱罐機，業者觀察氣溫降至19至20度時，熱飲需求明顯提升，銷量較降溫前成長2成，推出300ml容量的熱罐，小瓶裝方便隨身攜帶；今年更特別導入「茶飲料」結構，11月20日前同系列同價位任選第2件6折；另有加熱飯糰及溫熱沙拉等，預估可帶動相關業績成長1至2成。

全家看好關東煮銷量明顯上升，預計帶動銷售比前期翻倍成長，今年與南部名店「大手燒」、北部「角屋」攜手合作，獨家聯名開發手工燒烤雞肉串、手工雞肉丁唐揚，也引進角屋招牌「手工阿給」，售價20元起（11月7日上市），11月7日至12月4日同步推出全品項任選4入88折。

萊爾富看好暖商機與聯名效應，再度攜手雀巢美祿，限量推出聯名新品「熱美祿可可飲」，11月9日起至11日止，凡至門市出示萊爾富Line好友獨享價活動頁面，即可享新品買一送一優惠。OK超商新聯名UCC單一阿拉比卡豆咖啡，美式35元起。

頂級床組下殺6折

往年有時11月天氣還很熱，冬被銷量衝不起來，今年受惠百貨周慶與氣溫，銷量回溫。Tonia Nicole東妮寢飾、Charisma、La mode祭出周慶優惠，包括床組特惠、現金折抵、滿額贈，隨著氣溫驟降，像100％極暖防蟎抗菌100％羊毛冬被從2.8kg加量到3.2kg，訴求加量不加價保暖升級，品牌公關表示， 今年業績跟去年同期較有成長，周慶開打至今旗下品牌成長超過10％。

日比家族針對旗下寢飾祭出優惠，包括周慶期間購買品牌頂級系列床組，可享6折優惠加購德國真絲波蘭白鵝絨冬被，原價23萬8000元起，公關表示，氣溫驟降，今年毯類、冬被銷量都比以往跑得快，尤其中南部銷量更明顯成長。

(中國時報)