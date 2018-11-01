點數變現金 小資族攻略

2018年11月01日 04:11 中國時報 石欣蒨 報導

Line Points常推出各種任務，更有快閃活動，完成即贈百點Line Points，消費者可不時留意訊息或加入官方Line帳號。（翻攝手機畫面）

善用Line購物可享有該平台優惠，也能賺取Line Points，像購買全新的iPhone，使用中信Line Pay卡最高有7％回饋。（翻攝手機畫面）

Line購物中集合多個電商平台，消費者透過其進入平台購物，即享額外Line Points回饋優惠。（翻攝手機畫面）

PChome推出的玉山Pi拍錢包信用卡，配合Pi錢包APP，即可簡單進行購物、繳費等功能。（PChome提供）

PChome的Pi錢包APP中，會記錄回饋的P幣獲得及使用歷史，可在各指定通路中以1點抵1元使用。（PChome提供）

點數經濟發燒，電商加入點數回饋給消費者，其中點數可在眾多實際通路中使用最吸引小資族，像Line Pay自前年起上線後，陸續推出Line Points的1點抵1元回饋，而今年PChome推出聯名卡及Pi錢包，讓消費者累積P幣點數功能，不過到底怎麼買才能獲得最大優惠？馬上傳授各種快速累點的小撇步。

Line Pay在全台已經有超過9萬個支付據點，不管在網路或實體通路中都可使用1點折1元的Line Points，目前來說仍以中國信託Line Pay卡，綁定Line Pay消費最為簡單及划算，實體或網路消費即有2％的Line Points回饋，但消費者可同時留意個人信用卡的Line Points優惠，刷卡同時賺取回饋。

不過算到最快累積點數的祕招，除了配合品牌活動刷卡外，今年初更有全新的Line購物平台，集合各大電商如蝦皮購物、PChome、奇摩等，只要搜尋商品即可看到同商品的比價及Line Points回饋，最低享2％回饋以外，假如以中信Line Pay卡綁定Line Pay付款，就再加2％，而平台上Line Points中也有不定期任務，一次可賺取逾百點數。

PChome今年推出玉山Pi拍錢包信用卡，其P幣可1點現抵1元，一般國內外消費即有2.5％回饋，綁定APP消費可享3.5％P幣回饋、指定通路更享4.5％P幣回饋，像在剛開幕的松本清使用Pi錢包即能享最高18％限時回饋，同樣為多使用即能多集點的信用卡，而且目前實體通路如超商、連鎖超市賣場，還有電費、水費等都可使用P幣折抵，等同平常消費即能換現金繳帳單。

至於花旗PChome Prime聯名卡，針對愛於PChome24h購物、購物中心及24h購物書店購物的消費者，平日可獲基本2％P幣回饋，逢周四加碼可享4％回饋，另外還有不定時快閃看10％回饋，消費者可以此購買像衛生紙、水等日常用品，集點完以後，也能在PChome站內使用，雖然目前二卡P幣仍未能共享使用，但卻跟Line Pay一樣可兌換OPENPOINT、哩程的其他點數優惠，消費者仍需依個人網購、實體消費習慣，考慮累積哪家的點數，讓個人消費的一分一毫都不浪費。

(中國時報)