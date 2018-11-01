全聯再邁一大步－佐賀熱氣球節福利熊報到

2018年11月01日 04:11 中國時報 郭家崴 報導

福利熊身後的福利熊造型熱氣球在西班牙製作，為M-77型規格，體積約2200立方公尺，高21公尺，約7層樓高。（郭家崴攝）

亞洲最大的「佐賀熱氣球嘉年華」昨（10月31日）登場，全聯福利中心的吉祥物「褔利熊」造型熱氣球，繼10月初在全球最大的美國新墨西哥州「阿布奎基國際熱氣球節」後，首度在日本九州縣升空展演，預料5天活動集合17個國家、地區共111顆熱氣球，可吸引超過80萬人觀光。

可吸引逾80萬觀光客

佐賀熱氣球嘉年華組織委員會常任理事媒體擔當大野修表示，活動中有豆袋投準、滯空等20多項比賽，因名氣大，期間專設臨時車站停靠電車，今年第39屆有福利熊加入，對台日觀光有幫助，預估首日會有15、16萬人，較去年首日13萬人多。日本觀光客加藤先生常到台灣玩，8月4日才參加全聯贊助的犀利趴，首次來佐賀熱氣球嘉年華看到熟悉的福利熊覺得很可愛。

全聯領先全台其他企業於去年7月斥資600萬元製作福利熊造型熱氣球，在全台最大的台東「台灣國際熱氣球嘉年華」曝光，拍攝MV《One Two福利熊》，成功帶動200萬觀光人潮；今年正值全聯20周年，身為日本超市協會AJS一員，又是台灣唯一前往佐賀熱氣球嘉年華的代表，深具意義。

人氣旺 將成立官網

全聯行銷協理劉鴻徵表示，福利熊2015年1月1日誕生，是全聯全力經營的肖像明星，除參加犀利趴表演，也舉辦粉絲簽唱會，增加年輕家庭客和兒童族群的黏著度和好感度；策略聯盟的授權肖像獨賣商品，在中元節、春節外，今年雙十節、萬聖節也跟進推出，不只強化企業形象，也使品牌年輕化，每年還花5000多萬元做商品廣告。

從一開始消費者口中的「全聯娃娃」，到如今有高辨識度、可被叫出名號，福利熊周邊商品愈來愈多元，8月面世的購物袋至今銷逾6萬個；5個版本的LINE貼圖，平均有400萬次下載、1至2億次使用率，最新的貼圖還延伸推出可收藏的文件夾；明年預計成立官網，春節福袋會有系列家族和朋友一起露臉。

(中國時報)