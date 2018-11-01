MacBook Air、Mac Mini大更新

全新iPad Pro共推出太空灰及銀二色，11吋的定價為美金799元（台幣約2萬4740元）起，12.9吋的定價為美金999元（台幣約3萬925元）起，台灣定價分別為2萬6900元起及3萬3900元起。（蘋果官方網站）

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中國時報
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蘋果發表了全新的MacBook Air、Mac Mini及iPad Pro新品，同時宣布iOS 12已可更新使用eSim、FaceTime多人視訊等新功能。（本報資料照片）

蘋果昨（31日）舉行今年第2場的發表會，終於帶來睽違4年未更新的MacBook Air、Mac Mini回歸；全新的MacBook Air終於加入了13.3吋400萬像素Retina顯示器，螢幕邊框也縮窄了50％、整體厚度薄至15.6mm、重量更變輕了17％，特別的是此次機身採100％再生鋁金屬製造，更加入了「Hey Siri」及Touch ID的感測器在鍵盤的右上角，以後即可用指紋在MacBook Air上付款，不過就把舊有的USB埠及SD卡槽全取消，改以2個Thunderbolt 3（USB-C）埠，習慣使用USB的使用者就沒那麼便利。

而針對更專業及需要方便攜帶外接螢幕等需求的消費者，蘋果此次全新的Mac Mini也作出大幅升級，光核心處理器上就改成可選擇的八代Intel 四核心或六核心的處理器，處理圖像快上60％、系統效能也快速5倍，而且記憶體可訂製至64GB版本、2TB的SSD儲存容量等選擇，會上也展示可同時使用多個Mac Mini作伺服器及娛樂中心等用途。

最後是全新的iPad Pro共有11吋及12.9吋兩個版本，追上全螢幕趨勢之餘，更是歷來最薄僅5.9mm厚的iPad，而且新機同採Liquid Retina顯示器，操作上也與新iPhone一樣，從下滑上以取代Home鍵，還有Face ID、反向為iPhone充電的功能，全新的A12X仿生晶片配上全新的Apple Pencil即能實現比一般筆電更佳的繪圖效能，對創作使用者來說，使用上比筆電更方便之餘，也更輕更好攜帶。

(中國時報)

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