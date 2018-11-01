夢幻迷離漂浮之城威尼斯 下

2018年11月01日 04:11 中國時報 韓良露

死亡安魂曲

每年七月，威尼斯熱熱鬧鬧地展開朝聖的大典。這個儀式始自十六世紀，當時威尼斯正在鬧瘟疫，黑死病奪走了城內三分之一人的性命。威尼斯人懇求天主赦罪，許願要年年由總督及主教帶領。由聖馬可教堂一路走到對岸朱代卡島（Giudecca）上的威尼斯救主堂（Basilica del Redentore），自此威尼斯人年年搭起一座浮木長橋，溝通兩岸。從七月的第三個星期六晚上十點開始施放煙火，整個威尼斯城的人都因水上絢爛的煙火表演而瘋狂。

煙火短暫美麗，如同匆匆的人生行旅一樣。威尼斯人懂得和死神討價還價，讓美麗的煙火暫時迷亂死神的眼，而四百年前的那一場瘟疫，也真的在眾人的祈福中結束了。

然而有人在威尼斯渴望生，也有人渴望死在威尼斯。每一年都有人在這座美得如夢如幻的城市輕生。這裡有太多的河、太多的橋了，隨便從哪一座橋上一躍，就墜入了威尼斯的死亡魔咒之中。

許多年前，一位台灣女小說家就從威尼斯的橋上一跳，她不該誤聽威尼斯的死亡安魂曲，願她的靈魂已經得到安息。威尼斯船夫的歌聲是生命的頌歌，大聲唱著義大利民謠的活力，對抗著沉淪的死亡安魂曲。

威尼斯是一座與生死對立的水上城市，昇華與沉淪都是這個小島的命運。

味蕾的讚美曲

馬可波羅是威尼斯人，據說他從中國帶回冰淇淋和麵條的做法。今日風靡世界的義大利冰淇淋和義大利麵條，原來就是發源於威尼斯。

威尼斯曾是東方香料進入歐洲的港口。威尼斯料理的特色，也以香料豐富著名，像有名的威尼斯魚湯，要有月桂葉、番紅花、百里香、橙皮等，這些香料今日看來並不稀奇，但在中世紀，卻只有威尼斯這樣的香料港才識貨，也才買得起。

由於臨亞得里亞海，威尼斯天然海產豐富，海鮮料理特別多。威尼斯魚湯內就要用到海鯛、比目、劍魚、蝦蛄、蛤仔、九孔等等，在離里亞托橋不遠處，正是威尼斯有名的傳統海鮮市場所在。這裡的市場己有近六百年的歷史，是威尼斯城內居民最喜歡買菜的地方。

里亞托市場（Mercato di Rialto）賣生食也賣熟食，愛吃的人可以一路現買一些生火腿、乳酪、熟蝦等等，就一路現吃起來；渴了還可以買一串熟透的葡萄或無花果，在攤子上隨意吃著。

里亞托市場旁有不少小餐館，販賣各式的海鮮料理，價格不太貴，但東西保證新鮮好吃。威尼斯料理著重醬汁及焗烤，使得海鮮的滋味比西西里原味煎炙來得更豐厚幽長。

威尼斯雖然是麵條的發源地，但米飯卻是威尼斯人最喜歡的主食。當地人喜歡用煮粥的方式煮豆子、火腿和米，成為帶湯汁的燉飯，哈利酒吧的燉飯就享有盛名。（本文摘自《義大利小城小日子》，有鹿文化出版）

(中國時報)