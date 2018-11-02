2018年11月02日 04:10 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

韓流發威，拉升高雄市長選戰熱度，為重振旗鼓，菊系全面進駐輔選陳其邁，首先建議陳脫下「正義溫暖」文青外衣，回到當年伶牙俐齒的立院戰神作風。陳其邁近日果然炮火全開，不計毀譽再飆毒語，試圖點燃綠營基本盤熱情。

不再當暖男 回歸機關炮

2016年底，陳其邁在高雄街頭打出「熱血硬派」電子看板，躍躍欲試角逐市長大位，但初選階段，主要競爭者全是對他作風瞭如指掌的黨內戰友，團隊幾經思考，決定將主標語改為「正義溫暖」，轉換塑造出「暖男」形象。

但翻開過往紀錄，陳其邁其實個性凶悍，1995年初試啼聲選立委，與朱高正互嗆「豬哥正、陳雞歪」，立院質詢時罵過前農委會主委陳保基「不保雞」、直斥前法務部長羅瑩雪是「混蛋部長」、狂飆前陸委會主委王郁琦「我是恁爸爸啦」，且先後做過府院黨發言工作，練就一口「機關炮」本領；要說他是逆來順受的小白兔，誰也不信。

一句麥靠夭 催化基本盤

然而形象改造太成功，選民開始相信陳其邁是斯文書生，婦女票大爆發，不料日前公開批韓國瑜「麥靠夭」，竟讓選民覺得反差太大，之後面臨對手輪番攻勢，他回應也不是、不回也不是，錯失反駁先機，暖男形象反成緊箍咒、絆腳石。

隨著韓國瑜聲勢高漲，選情日益緊繃，菊系人馬1、2周前全面進駐，除競選團隊組織重整，最重要決策就是全力催化基本盤，要陳其邁做回自己、找回昔日支持者熟悉的「真其邁風格」，強勢捍衛民進黨執政。

儘管曾笑對手「選台北市長」，陳其邁近來卻也頻到台北上節目，前天與北市議員秦慧珠搶話對嗆，1日廣播專訪，更重批韓國瑜說高雄人口增至500萬「破世界紀錄」；講招商陪睡「應該去上性平課」；不准意識形態遊行「反民主、反改革是韓主委的信仰」，發言越來越辛辣，更一反過去迴避辯論態度，隔空要韓國瑜快安排辯論，最好多辯幾場。

親上火線 菊系進駐力挺

陳其邁上政論節目時，連番搶話嗆秦慧珠「妳是說妳嗎」、「小學生在管幼稚園的學生」影片，在網路上賺到討論聲量，綠營支持者熱血沸騰，但也被質疑有失市長候選人格調，形象大變對選情影響尚待觀察。

陳其邁競選辦公室發言人趙天麟指出，先前不理會韓國瑜，是因認為他瘋言瘋語，發言猖狂不成熟不值一提，但後來確實引發大聲量，伴隨各種假消息，加上全國關注高雄選情，再不回應恐怕以假亂真，因此決定規畫1周密集接受媒體專訪、上政論節目，由候選人親上火線回擊。

(中國時報)