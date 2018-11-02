關係急劇惡化 蓬佩奧警告 陸是美最大國安挑戰

2018年11月02日 04:10 中國時報 孫昌國 ／綜合報導 ／綜合報導

陸美關係有惡化跡象！美國國務卿蓬佩奧指出，在未來一段很長的時間，「中國將是美國面臨的最大國家安全挑戰」。在川普總統的領導下，華盛頓正對北京進行全面的回擊。美方正說服陸方在商業上表現得「像正常國家和尊重國際法」。

強硬對陸 美朝野立場趨一致

一般認為，一向扮演鴿派的國務卿連續發言高調抨擊北京，顯示陸美關係在未來有急劇惡化的可能。而在歐巴馬政府時期擔任白宮亞洲事務高級主任的麥艾文（Evan Medeiros）也表示，大陸提出的「核心利益」決定美陸長期利益無法並存。顯示美國朝野在大陸政策上漸趨一致。

蓬佩奧美國時間星期三在接受採訪時表示，美國起訴了10名試圖竊取敏感的商業航空與技術資料的大陸公民，還限制了對大陸晶片生產商福建晉華積體電路有限公司的出口。

他表示，川普總統要求進行公平互惠的貿易，要求停止盜取美國的智慧財產權。

此外，麥艾文也指出，美陸兩國的長遠利益在很大程度上傾向分歧而不是日漸趨同，而且將來的分歧只會更大。

他說，兩國關係將越來越趨向競爭的一面。麥艾文認為，大陸目前有三大核心利益，維護共產黨的統治以及社會穩定，保護國家主權及領土完整、國家統一以及發展經濟和社會。他表示，這些利益決定了美陸兩國的長期利益不能並存。

麥艾文並進一步表示，在國家主權方面，美國和大陸將繼續在台灣和北京各種領土主張上持不同意見，而且沒有任何跡象顯示，美國在這些問題上的政策會有改變。

北京呼籲 相互尊重合作共贏

值得一提的是，美國《外交事務》季刊網站最近訪問了34名研究美陸關係的專家，就陸美長期利益是否相容進行了調查。調查結果顯示，14人認為不可調和，15人認為並非不可調和，5人保持中立。凸顯了美國相關專家日益關注兩國關係發展的前景。

大陸外交部發言人陸慷對於蓬佩奧的發言表示：只有在不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的基礎上，雙方才能擴大合作，有效管控分歧；確保兩國關係持續、健康、穩定地向前發展。陸慷還強調，有民調顯示，「絕大多數美國民眾並沒有把中國當成一個大威脅。他說，政府應當根據民意來決定正確的政策」。

(中國時報)