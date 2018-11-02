全台輔選激起藍軍鬥魂 韓風逼綠選戰主軸變變變

國民黨高雄市長候選人韓國瑜（中）1日出席「韓國瑜高雄航運界之友會」成立大會，象徵「陸海空」三軍到齊。（柯宗緯翻攝）

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中國時報

國民黨高雄市長候選人韓國瑜全台走透透，為黨籍縣市長站台，成為藍營最搶手助選員，「新太陽」熱力強壓其他太陽，黨內也傳出世代交替的聲音。眼看韓國瑜領軍的國民黨氣勢如虹，成功召喚2016慘敗後散失的支持者歸隊，但民進黨對「韓流」也更高度警戒，最後就看哪一方能催出基本盤，得到中間選民認同。

鼓舞藍營支持者歸隊

儘管沒有顯赫的從政資歷，但能講、敢衝，有別於過去黨內領導人的特質，在最破落的時刻，韓國瑜激起藍營的鬥魂，成為灸手可熱的輔選天王，在許多縣市都產生外溢效應。最新出爐的一份民調就顯示，國民黨的台北市長候選人丁守中與市長柯文哲的差距有縮小趨勢。

依據民調數字，柯文哲支持度並沒有明顯減少，丁守中增加的部分應屬於之前未表態選民或少部分藍營支持者歸隊。也因此，韓國瑜如果為丁站台，會不會讓柯粉不開心？會不會反而吃力不討好？

此外，聲量超高、口號動人的韓國瑜，至今未見提出具體可行的市政藍圖，卻花許多精力在其他縣市輔選，過度「消耗」的結果會不會效益遞減？會不會給選民疏於經營本業的觀感？在黨內也都引發議論。

也激起綠營危機意識

「韓流」全台流竄，加上中央執政包袱沉重，讓綠營在此次「期中考」深切感受到壓力，原本集中全力搶攻新北市的盤算因此破功，被迫全力回防各縣市，尤其是選情呈現五五波的台中、高雄兩都；韓國瑜掀開藍營的「大悶鍋」，選情也一路看漲，支持者的「期待值」更是有增無減。

誰催出基本盤 觀察指標

然而，南台灣畢竟是民進黨深耕多年的區塊，組織網絡綿密，尤其在地面的貼身肉搏戰上占優勢；韓國瑜聲勢愈高，同樣也激起綠營的危機意識，會不會激出綠營支持者的熱情？也成為藍綠動員的觀察指標。

(中國時報)

真其邁開炮 韓流外溢 恐衝擊柯P支持度

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