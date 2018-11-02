韓流外溢 恐衝擊柯P支持度

2018年11月02日 04:10 中國時報 張潼 、 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲自2014年勝選，將近4年來成為台灣政壇當紅炸子雞，獲最高媒體關注度與網路支持聲量，但近來因國民黨高雄市長候選人韓國瑜掀起「韓流」，柯P關注度大受影響，連柯本人都坦言，韓國瑜網路聲量已超越他多倍。是否擔心選情受韓國瑜外溢效應衝擊？柯昨受訪僅表示，台北市民自主性很高，言下之意是他不擔心。

有媒體昨公布台北市長民調，國民黨候選人丁守中支持度35％，緊追柯文哲38％，2人只差3％；不僅如此，與該媒體9月民調相較，柯丁差距從8％拉近至3％，令人好奇柯支持度是否已受韓流外溢效應影響。

柯文哲昨受訪表示，民調本來就高高低低，他每天該做的事就認真做，「而且我知台北市民自主性很高」；至於如何看待韓流外溢效應，柯僅說，很多東西要事後做研究才知道，現在常當局者迷，目前他自己觀察老半天，看不出所以然。柯文哲昨被問到，柯韓2「網紅」是否相像？柯說，「有像的地方，不像的地方更多」。

對於北市選情是否受「韓進柯退」衝擊，造成丁守中「急起直追」？柯文哲競選辦公室發言人林昆鋒認為，候選人還是要各自努力，靠別人沒用，加上北市基本跳脫藍綠對決，不認為韓的外溢效應對柯P領先趨勢有影響；他直接挑明，「會做事連線沒姚文智，鳳山登陸戰缺丁守中」，可預見丁姚選情並不被看好。

丁守中昨則表示，民調看趨勢，趨勢上揚顯示最近全力拚搏有一定效果，而柯文哲最近歧視女性、在婦聯會議題立場反覆，都反映在民調上。

丁守中認為，柯文哲沒核心價值、中心思想，只想騙藍騙綠選票，這些都反應到民調。至於選情是否有受「韓流」影響？丁表示，有韓國瑜效應最好，全台六都一起連線，讓台灣能更好。

(中國時報)