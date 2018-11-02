韓嗆「屁毛沒長齊的都要我道歉」

2018年11月02日 04:10 中國時報 楊孟立 、 柯宗緯 、 李義 、 周毓翔 ／綜合報導 ／綜合報導

高雄市長選戰白熱化，民進黨籍候選人陳其邁昨在廣播專訪坦承，韓主打「北漂」是存在的事實，不過強調民進黨黨內初選已辯論過，「我們都談產業經濟。」昨南下的陳菊也加入戰局，諷韓「當時身處威權國民黨，不知言論自由多可貴。」面對綠營圍剿，韓國瑜昨直嗆搞不懂民進黨，「連屁股毛沒長齊的議員候選人都要我道歉。」

陳其邁指出，民進黨內初選時，他曾說在高雄火車站遇到一位北漂青年想回家的故事，當時趙天麟跟他辯論產業經濟。主持人質疑韓「北漂」是否抄襲？陳其邁說，「不是抄，是存在的事實。」但談到選戰結果，陳其邁認為藍綠選民投票率高，對民進黨勝選較有利。

昨南下高雄的陳菊除酸韓外，也不滿投注心血的高雄被批又老又窮，但相信選後「痛苦被抹黑都會過去，美麗真實要留給世世代代高雄。」

對被圍剿韓重申，若當選市長，針對意識形態在街頭陳情請願、集會遊行，麻煩去台北政治中心，高雄人民只在意路不平、肚子吃不飽，須全力拚經濟。

韓透露，第一次投票是投給林義雄夫人方素敏，當時她在北基宜參選立委，他佩服早期民主前輩為台灣的努力，也知民主政治不可能走回頭路。

韓國瑜還說，高雄經濟發展早陷入困境，人民厭惡藍綠惡鬥，希望統獨立刻休兵，才堅決主張拚經濟，給市民一個安居樂業生活環境，但絕不會「順我者昌，逆我者亡」、「不支持我，就整你給你穿小鞋，我不幹這套的」。

針對民進黨要他道歉，他嗆，打從參選以來，民進黨從上到下，「包括屁股毛都沒長齊那些議員候選人」，要他道歉、切腹自殺、一頭撞死、退出選舉，他不懂為什麼；就連提招商引資，都被抹黑陪人家老婆睡，顯然民進黨還搞不懂人民需要什麼，更有民代反對「把高雄打造成全台首富」，這是腦袋壞掉。

藍委陳宜民昨列出民進黨上台後對陳抗事件的打壓，並反問「這就是民進黨執政說的『自由』？有甚麼臉罵韓國瑜？」

(中國時報)