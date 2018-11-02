桃竹苗大會師 韓視訊助攻

2018年11月02日 04:10 中國時報 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

人氣爆表的國民黨高雄市長候選人韓國瑜，將展開全省跑透透輔選行程，訴求「團結同心，攜手投藍」！桃竹竹苗、彰化縣、雲林縣都將親臨或視訊支援，並在本月內回防鞏固高雄，至少還有4場造勢晚會。此外，離島、台北等縣市亦安排中，以擴大「韓流」外溢效應。

國民黨發言人洪孟楷說，為聚集每縣的力量，選前3周將以團結同心為訴求，號召區域縣市民眾共同「投藍」。4日在桃竹竹苗活動，是前立法院長王金平率黨籍立委，包括竹縣立委林為洲上台懇託。此外，歷任黨主席，包括連戰、吳伯雄，及現任黨主席吳敦義等皆會現身，展現黨內大團結。

當天「特別來賓」韓國瑜，將透過視訊連線，為桃竹苗候選人加油打氣，並送上「拚經濟、發大財」祝福。

選戰最後階段，韓國瑜8日將出席高雄市美濃區大旗山之友會成立大會；9日請出「雲州大儒俠」拔刀相助；14日參加大岡山之友會─翻轉高雄造勢晚會；17日選前超級星期六，在鳳山舉辦造勢晚會；選前之夜則在前鎮台糖物流園區，舉辦國民黨六都造勢晚會。

不僅如此，韓國瑜依舊馬不停蹄全省輔選，包括3日到彰化替縣長候選人王惠美站台，10日到雲林與張麗善同台，出席由王金平串連的全國農漁民大會師造勢大會；11日則與丁守中合體「拼台灣驕傲」，包括金門縣楊鎮浯都在喬時間，希望「韓風」吹到離島。

不過，韓國瑜雖然帶動國民黨選情，但黨內也憂心北上「挺丁」會不會得罪柯粉？會否影響年輕選票？是否該多花時間回防主戰場，顧好高雄選情？

對此，黨務主管表示，黨中央的確接到很多給韓的建議，對是不是繼續四處站台都有不同看法，但選戰策略都是各候選人「自由發揮」，不會多表示意見。

(中國時報)