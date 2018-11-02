柯施政遭檢驗 執行力受質疑

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中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲先前接受本報專訪時，自詡擁全台人民最高忍受度，即使偶有失言、傲慢，但都沒事；究其原因，與他不同一般政治人物特質有關，且因而享有全台政壇最高網路支持聲量息息相關。但如今「網紅」地位被韓流取代，加上爭取連任，施政表現終究得受檢驗，包括近日被封「剪綵王」、遲遲無法解決大巨蛋等問題，恐都成為對手與他民調差距拉近原因。

韓國瑜爆紅，已然取代柯文哲首席「網紅」地位，而柯欲爭取連任，對台北市民來說，市政表現當然是關注焦點。舉例來說，柯連日參加多場開工、上梁典禮，即便昨受訪稱「我們是真有完工，又不是圍籬圍起來就剪綵」，但外界不埋單，仍諷刺他「新一代剪綵王」，甚至批柯雙重標準。另外，柯2014年選前開出「4年2萬戶、8年5萬戶公宅」目標，現確定無法達標，而柯解釋空屋太多，是否還蓋那麼多公宅有待商榷，但政見跳票卻是不爭的事實。

大巨蛋議題也被提出來。柯上任時幾乎主導話語權，斥責為弊案、公安有問題、要重新議約，但停工逾3年，遲遲無法解決，執行能力受質疑；藍綠對手也批評柯任內沒大型施政成果，才會連日前捷運手扶梯、出入口完工，也出席剪綵。更別說在「兩岸一家親」等議題上的反覆說辭。

日昨偕幕僚從內湖騎電動機車到信義區象山，沿途宣傳捷運「首都大環線」政策的姚文智說，柯文哲創下4年任內連一條捷運都沒完成，且之前猛批蔡政府的前瞻建設，後來又偷偷將東環線向中央政府申請前瞻計畫。

姚也指出，柯文哲想推動「內科2.0計畫」，但恐讓內湖進駐人口、交通壅塞雪上加霜，他認為應兼顧士林北投科技園區、南港經貿園區，才能讓內湖穩健發展、適合居住。

(中國時報)

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