大創案 3對手圍毆黃偉哲

2018年11月02日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

國民黨台南市長候選人高思博昨日到台南地檢署控告黃偉哲誣告，抨擊黃偉哲政治品格有瑕疵。（曹婷婷攝）

無黨籍台南市長候選人蘇煥智（中）繼北檢提告後，昨天再指民進黨台南市長候選人黃偉哲「通吃紅藍綠」。（曹婷婷攝）

台南市長選戰上演3打1戲碼！民進黨台南市長候選人黃偉哲大創案纏身，國民黨高思博、無黨籍蘇煥智、林義豐1日群起圍剿，高對黃提告、林籲黃退黨退選、蘇批黃通吃紅藍綠。黃偉哲強調，不實指控讓人遺憾，相信台南選民不會受噴墨汁、噴口水及丟泥巴影響。

高控黃誣告 林籲黃退黨

黃偉哲身陷大創案風暴，昔日「師父」蘇煥智多次針對該議題炮轟，甚至北上提告，國民黨對手高思博也頻出招，黃於日前委由律師遞狀對蘇煥智、高思博提出違反選罷法、加重誹謗等告訴，卻引來更強烈的攻擊火力。

高思博昨早前往台南地檢署控告黃偉哲誣告，強調指控均屬事實，批黃，「不交代清楚還算是清白的人嗎？」他說，後續法律責任慢慢追究，但即使不談法律責任，一個從政有良心的人，根本不會去開這種協調會，讓國人吃進核災食品。

林義豐昨早則是在高思博之後，也抵達台南地檢署按鈴控告民進黨不分區立委郭正亮於政論節目要他退選、輔助黃偉哲，意圖使人不當選。林順勢抨擊，黃偉哲在大創案中進口核災食品傷害國人，應退黨、退選。

通吃紅藍綠 師父不留情

蘇煥智同時間於東區競選總部舉行記者會指控黃偉哲「通吃紅藍綠，在中國你靠誰」？

他直指，黃偉哲在前總統馬英九執政時期，向經濟部施壓，幫忙關說廠商在大陸的生意，藍的也通、紅的也吃，還當日本核災食品門神，真的是非常夠力的「老實人」。

黃民調下滑 將嚴肅面對

面對對手群起攻之，黃偉哲坦言心情確實有受影響，但重申，中央既已清楚澄清大創案，行政首長更未作違法指示及改變處分，全案究竟哪裡違法？而且，相關案件仍在偵辦，和行政首長、立委有什麼關係，若有人還作不實指控，他相當遺憾。

眼看選戰剩20多天，大創案揮之不去，是否衝擊選情？黃偉哲不諱言，以民進黨台南市黨部10月29日公布民調來看，自己民調從35％掉到31.5％，跌3.5％，與韓流、大創案及整個大環境不無關係，他會嚴肅面對後續效應。

黃偉哲強調，相信台南選民不會受到噴墨汁、噴口水及丟泥巴影響，他也會加強反應速度和能力，適度澄清及用法律訴訟解決，若對手無任何證據再誣指，該採取的法律動作都會做。

(中國時報)