大創供應商 控黃騙3000萬

2018年11月02日 04:10 中國時報 楊佳穎 、 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

大創案延燒，供應商葉啟中1日再透過影片，控訴大創曾透過民進黨台南市長候選人黃偉哲辦公室前主任曾碧珠協助，盼快速取得相關進口證照，將台灣商品運到上海大創銷售，但曾收取3000萬後，卻提供偽造憑證，害他血本無歸。國民黨團書記長曾銘宗除呼籲檢調盡速偵辦，更要求黃偉哲出面講清楚，同時退出選舉、好好面對司法。

葉啟中在影片中說明，2016年上海大創欲進口台製保養品在大陸銷售，黃偉哲辦公室知悉後，向葉聲稱可透過長官（黃偉哲）取得「三證」，包含入境貨物檢驗證明、進出口化妝品標籤審核證書及化妝品檢驗疫CIQ標誌，並要求給付公證費、服務費共3000萬元。葉啟中相信黃辦在大陸的政商關係，便以支票給付，且支票都已兌現。

葉啟中說，黃辦很快提供121張大陸進口證照，便安排海運將化妝品運送至上海，不料上海海關查驗發現所有商品證號都是以既有大陸商品證號偽造，因此商品無法入關，被迫留置上海碼頭10個月，最後退運回台。他透過通訊軟體質問曾碧珠，曾則稱已前往北京面會大陸官員協調這批貨物通關事宜，之後也證明都是欺騙。

葉的委任律師葉慶元指出，黃偉哲及曾碧珠顯涉詐欺、偽造文書等罪嫌，而葉啟中早已提供相關假證照、支票明細、船運憑單、貨櫃憑單、LINE對話截圖給檢方，但迄今毫無偵辦進度。

國民黨團總召江啟臣質疑，大創案提告超過8個月，至今還在北檢、新北檢之間互踢皮球，搞不清楚管轄權到底歸誰，已超乎常理。曾銘宗則痛批，此案竟關說到大陸去，「建議民進黨不要讓他選台南市長，聘他當陸委會主委好了。」

黃偉哲回應，葉啟中僅公布支票就編織出一整串故事，但支票也不是署名開給黃偉哲，竟就稱支票是開給他去喬大陸進口問題，作為對價關係，「但有什麼證據證明我去喬大陸的進口？」至於支票有無兌現，還請當事人拿出來。

黃偉哲批評，葉啟中的說法如有任何不實，不但證明自己是詐騙通緝犯，且委任律師葉慶元也變成共謀；若都拿不出證據，其他人便跟進詐欺犯說詞，就坐實是選舉操作，讓人相當遺憾。

(中國時報)