催不出基本盤 綠坐困愁城

2018年11月02日 04:10 中國時報 周毓翔

台南市長選情陷入詭譎狀態，民進黨理應在台南市可以十拿九穩，但民進黨台南市長候選人黃偉哲深陷大創風波，依據《旺旺中時媒體集團》10月28日民調顯示，在台南市5位候選人中，黃偉哲只以24.6％支持度領先其他人，表示會去投票，但還不表態者，竟高達23％，顯然綠營基本盤並未被催出來。

前市長賴清德在2次選舉都大獲全勝，在總投票數中，第一次取得6成得票率，第二次更高達7成，顯示民進黨在台南市的選情照理說應該相當穩固，才會被諷刺「派顆西瓜參選都會贏」。

不過2018這一役，黃偉哲從初選通過後狀況頻頻，未具台南綠軍領頭羊姿態。黨內派系喬不攏，群雄競出，泛綠背景的有蘇煥智與許忠信接連參選，另有狂人「虧雞福來爹」林義豐急起直追，國民黨候選人高思博受到「韓流」拉抬，支持度也緊跟在黃偉哲之後，多重夾攻下，黃偉哲已喘不過氣。

黃偉哲受困大創風波，攻擊他的，不單單是對手國民黨，連昔日黨內師父蘇煥智也對他開刀，導致選民天天只聽到大創爭議，看不到黃偉哲的選舉政見，長久被困在此議題，對黃偉哲相當不利。在民調中，不表態率幾乎與他本人支持度相當，就是例證。

民進黨中央執政不佳，已讓綠營支持者轉為隱性，如果黃偉哲本人無法快速回應外界疑問，盡快從大創案中脫身，要激出綠營支持者恐怕不易。如果黃陣營是想訴諸綠選民的情感，賭一把看綠營選民是否含淚都要投他，這個賭注也未免大了些。

(中國時報)