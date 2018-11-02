吳芳銘、翁章梁 派系問題交鋒

2018年11月02日 04:10 中國時報 張亦惠 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

由中正大學公共事務研習社主辦的嘉義縣長候選人辯論1日晚間6點半在中正大學登場，民進黨翁章梁、國民黨吳育仁及無黨籍吳芳銘除闡述對嘉義縣治理方向外，其中翁章梁及吳芳銘針對「地方派系」問題攻防，吳育仁則強調，他參選是為實踐理念，不是為謀位置。

在教授提問及學生提問中，皆提到嘉義長久以來的派系問題，這也是吳芳銘參選喊出「打破明文規定」以來，翁章梁與吳芳銘首次正面交鋒。

翁章梁表示，派系不講理念，只講忠誠跟交換利益，陳明文做了很多派系轉型，讓派系有台灣意識跟理念，派系精神在嘉義逐漸式微，他以自己參加民主運動的背景，要大家對他有信心。

吳芳銘則批，派系借殼到民進黨就像病毒滲入一樣，甚至把派系拉到中央，這樣的說法無法說明地方派系已消失，派系若能秉持政黨理念及價值是好事，但目前已發生的事皆不是如此。

吳芳銘問翁章梁從初選至今持續募款，未來要如何當不是「傀儡」甚至「兒皇帝」的縣長？翁章梁表示，縣長有取得人民的認同及結合社會資源的能力外，也嗆吳芳銘是「屁股決定腦袋」、「現在反對都是當初贊成的」。

吳育仁則強調，自己「總是挑最硬的吃」，也表示雖無地方行政經驗，但一路走來可供檢驗。吳育仁在網路提問被問到「高雄有候選人提及選上後會禁止政治集會遊行」看法如何？吳育仁先是反問，「不知道是哪個政黨提出？這有沒有陷阱？」現場爆出一陣笑聲，他表示，從學術上看，這是「智障提案」，不管是哪一黨都要批判，更說，「怎麼會有反民主思想的人出來參選？」

(中國時報)