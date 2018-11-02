基市議員 告黃國昌、徐永明誹謗

2018年11月02日 04:10 中國時報 李怡萱 、 鄭舲 ／綜合報導 ／綜合報導

時代力量立院黨團日前公布藍綠兩黨曾涉貪汙、賄選的議員候選人，其中基市議員游祥耀也因「妨害公務」上榜，游祥耀認為，時力造成他名譽受損，1日在律師陪同下至北檢按鈴，向時力黨主席黃國昌及立院黨團總召徐永明提出違反選罷法及加重誹謗告訴。

游祥耀指出，時力黃國昌、徐永明在9月20日召開記者會，指控國、民兩黨提名涉及「貪汙、賄選」的縣市議員候選人，並向外界公開所謂的「2018年國、民兩黨提名縣市議員候選人涉案名單」。

游祥耀表示，雖然他被列舉的罪名為「妨害公務罪」，但足以讓一般不知情的民眾誤認時代力量所提名單，均涉及貪汙、賄選。不僅對他的名譽造成損害，也嚴重影響基隆市仁愛區選情。

時代力量發現錯誤後，9月21日私下更改名單，將游的名字移除，但錯誤言論傷害已造成，原始名單早在網路傳開。游祥耀曾呼籲黃國昌、徐永明出面澄清並道歉，但兩人至今置之不理。

游祥耀進一步解釋被告「妨害公務」過程，2012年時，基隆前市長替人關說酒駕，他基於監督政府職責，與其他黨團同仁一同赴基隆地檢署，過程中與法警發生推擠衝突，因而被告「妨害公務」。

徐永明則表示，當時公布的是有涉案紀錄的候選人，游祥耀的確有涉案紀錄，資料上呈現的是「妨害公務」，並沒有扭曲。徐永明說，當時記者會有直播，檢視直播可發現，談的都是有涉案的候選人，其中的確有賄選、買票，但沒提到游祥耀，游只有在看板上，清楚寫是因妨害公務，不清楚游的指控基礎在哪裡。

(中國時報)