選戰熱 帶動台商返鄉投票潮

2018年11月02日 04:10 中國時報 呂佳蓉／北京報導

九合一選舉步入緊鑼密鼓的倒數階段，多位台商協會會長透露，國民黨高雄市長候選人韓國瑜的熱潮已帶動台商返鄉投票的氣勢與意願，尤其是高雄地區。一位台商說，在大陸的台商有上百萬人，根據大陸全國台企聯內部估算，投票是台商的公民權，估計這次返鄉投票的台商少則10萬至15萬人，多則30萬至40萬。廣東台商推估，7成廣東台商會返鄉投票。

韓流氣勢 拉起回台意願

廣東一位資深台商表示，10月31日廣東地區舉辦了台商返台投票的晚宴，希望藉由晚宴鼓勵台商返鄉投票，表達台商的權益，選出對兩岸交流有幫助與支持九二共識的候選人。該台商表示，以往台灣地方選舉，台商返台投票的意願並不熱烈，但這次因韓國瑜帶動整個氣勢，有顯然帶動返台投票的意願。

廣東台商 推估7成回來

另一位廣東台商說，韓國瑜的口號就是要為高雄拚經濟，「東西賣的出去，人進得來，高雄發大財」的訴求也淺顯易懂，韓國瑜已創造一種拚經濟的共識，他是已有方法與措施要為高雄服務，相信當高雄經濟拚起來後，也能帶動台灣其他縣市的經濟發展。

北京台幹 怕公司不准假

一位北京台商表示，在大陸工作的台幹與到大陸就讀的台生人數眾多，雖然很關心選舉，但能不能返鄉投票，還要看公司准不准假。該台商也說，經常往跑兩岸的人士都很關心兩岸的發展，韓國瑜現象確實激起台商返台投票的意願，但整體而言，長三角與珠三角的地區由於機票更為便宜，因此應該是主流返回台投票的地區。

華航長榮 各自推優惠價

有關台灣華航與長榮航空的機票方案，華航幹部透露，華航今年選擇在雙11做促銷方案，在這期間內購票，多數票價都有折扣，甚至可到84折。

另據台企聯釋出的補充通知指出，在長榮官網購票，從大陸地區出發至台灣的航線為例，北上廣深出發至台灣直航航線，現行官網價格有9折折扣。

陸委會發言人邱垂正昨表示，歡迎台商回台投票，行使憲法賦予的公民權利，但也「正告」大陸，落實「不介入台灣選舉」的承諾，不要以任何方式企圖影響台灣民主選舉。

(中國時報)