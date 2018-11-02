明年起 體育、電競專才 可服替代役

2018年11月02日 04:10 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

內政部長徐國勇昨在聽取役政署報告明年「替代役實施役別及員額調整規劃」後宣布，為扶植人才，明年起開放具外交、文化（含電競、圍棋、文化獎項）、體育等專長役男申請服替代役；另外，內政部也擬修法擴大照顧社會弱勢族群，放寬83年次以後役男服替代役，約有3000人可受惠。

役政署副署長梁國輝說明，83年次以後出生役男按照現行規定，除以家庭或宗教因素申請服替代役，其餘都要接受4個月軍事訓練，在「役男特殊困難請調原則」部分條件放寬並納入「役男申請服替代役辦法」後，役男只要符合申請服替代役辦法中的家庭因素條件，就可以申請當替代役，目前「役男特殊困難請調原則」，包括役男配偶懷孕，家屬患有身心障礙、家庭符合生活扶助標準等等。役政署進一步說明，原先身心障礙的條件是重度、中度才符合申請家庭因素條件，但放寬後將改為輕度即可申請，原先配偶需懷孕6個月以上才能申請家庭因素，現在修法放寬後只要有懷孕證明即可，另外則是符合生活扶助標即可改服替代役，不必接受軍事訓練。

依照現行規畫，82年次以前出生役男服替代役者，其中研發替代役2000人、警察役1750人、消防役1750人及社會役2400人，並保留公共行政役（含原外交役、文化役、體育役及原住民族部落役）100人；而83年次以後出生役男除以家庭、宗教因素申請服替代役外，同樣保留公共行政役（含原外交役、文化役、體育役及原住民族部落役）200人。

(中國時報)