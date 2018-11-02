台胞申領居住證 陸委會持續蒐證

圖為北京市公安局在朝陽公安分局呼家樓派出所舉行港澳台居民居住證首發儀式。來自台灣的鄭博宇（中）、香港的蔡智恒（左二）和澳門的林蔚妍（右二）成為北京首批領取居住證的代表。（中新社）

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中國時報
、林勁傑／台北報導

大陸推出「港澳台居民居住證」上路兩個月，陸委會也正加緊腳步「反制」推動申領者強制申報機制修法。國安局長彭勝竹昨在立法院表示，截至目前為止，大陸核發的數字共約有7、8萬。對於國安局所掌握的人數，陸委會則稱，會納入參考，並持續進行「蒐證」。

彭勝竹昨赴立院外交及國防委員會就「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，並備質詢。綠委蔡適應詢及，目前申請港澳台居住證人數有多少？陸方核發人數有多少？彭勝竹指出，統計至9月10日為2.2萬。蔡適應追問，有沒有最新數字？彭勝竹稱，目前粗估，大約有核發7、8萬。但彭未明確表示，統計數字是只有台灣民眾，還是港澳台合計。

據了解，國台辦擬不再公布申領台胞居住證具體人數，上個月的記者會上僅以「非常踴躍，持續不斷」八字回應申領情況；而大陸國務院港澳辦副主任黃柳權則於前天表示，約有8萬2000多名港澳居民申領居住證。

對於居住證屬性屬於長期居留證還是公民身分證？彭勝竹說，大陸「把他視為外省居住證的延伸」，國安局則認為是「在陸生活的證件」，不是公民身分證，也尚未到達準公民身分證，因為權利義務還是和身份證不相同。

彭勝竹強調，因應中共發放台胞居住證，國安局已完成研析，包括發行的統戰目的、風險評估、國安顧慮等。並會配合陸委會，建議在《兩岸條例》部分，建立申報制度，比較妥當；至於權利義務變更部分，則還未討論到。

陸委會副主委兼發言人邱垂正昨於記者會上指出，台灣民眾申領居住證的人數，陸委會已經會同相關機關，透過各種管道，持續進行蒐證。對於國安局掌握的申領人數，陸委會會納入政策參考，也有邀集學者研判各種數字。

(中國時報)

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