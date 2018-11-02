台胞申領居住證 陸委會持續蒐證

2018年11月02日 04:10 中國時報 呂昭隆 、林勁傑／台北報導 、林勁傑／台北報導

大陸推出「港澳台居民居住證」上路兩個月，陸委會也正加緊腳步「反制」推動申領者強制申報機制修法。國安局長彭勝竹昨在立法院表示，截至目前為止，大陸核發的數字共約有7、8萬。對於國安局所掌握的人數，陸委會則稱，會納入參考，並持續進行「蒐證」。

彭勝竹昨赴立院外交及國防委員會就「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，並備質詢。綠委蔡適應詢及，目前申請港澳台居住證人數有多少？陸方核發人數有多少？彭勝竹指出，統計至9月10日為2.2萬。蔡適應追問，有沒有最新數字？彭勝竹稱，目前粗估，大約有核發7、8萬。但彭未明確表示，統計數字是只有台灣民眾，還是港澳台合計。

據了解，國台辦擬不再公布申領台胞居住證具體人數，上個月的記者會上僅以「非常踴躍，持續不斷」八字回應申領情況；而大陸國務院港澳辦副主任黃柳權則於前天表示，約有8萬2000多名港澳居民申領居住證。

對於居住證屬性屬於長期居留證還是公民身分證？彭勝竹說，大陸「把他視為外省居住證的延伸」，國安局則認為是「在陸生活的證件」，不是公民身分證，也尚未到達準公民身分證，因為權利義務還是和身份證不相同。

彭勝竹強調，因應中共發放台胞居住證，國安局已完成研析，包括發行的統戰目的、風險評估、國安顧慮等。並會配合陸委會，建議在《兩岸條例》部分，建立申報制度，比較妥當；至於權利義務變更部分，則還未討論到。

陸委會副主委兼發言人邱垂正昨於記者會上指出，台灣民眾申領居住證的人數，陸委會已經會同相關機關，透過各種管道，持續進行蒐證。對於國安局掌握的申領人數，陸委會會納入政策參考，也有邀集學者研判各種數字。

(中國時報)