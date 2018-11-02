反制假反方 中選會要求簽切結書

2018年11月02日 04:10 中國時報 楊佳穎 ／台北報導 ／台北報導

公投電視意見發表會明(3)日登場，由於日前傳出下一代幸福聯盟主導的愛家3公投，將由反同團體出任「假反方」，引發爭議；中選會昨提出切結書反制，請參與代表簽署切結書，「代表反方者絕不發表贊成意見、代表正方者絕不出聲反對」。

今年共10公投案綁大選，依法各案應舉辦5場意見發表會，中選會也已規畫在3日至21日於5家電視台辦理；會中正、反方每次發言12分鐘，共有兩輪發言機會，若該場無反方代表者，中選會將於反方發言時間播放影片宣導「公投18就開始」。

中選會昨也公布正、反方代表名單。其中，由紀政領銜提出的「東奧正名」公投，政院、立院均未派員，也無人成立反方辦事處，因此5場發表會僅會有正方陳述。

領銜提出反空汙、反深澳電廠、反核食案的藍委盧秀燕、林德福及國民黨副主席郝龍斌，都將出席3日的首場發表會擔任正方代表，行政院則派出經濟部次長曾文生、農委會副主委陳吉仲任反方代表。

挺同、反同則將「正面對決」，愛家3公投(反同)的首場發表會將由領銜人游信義、曾獻瑩及中正大學財經法律學系教授曾品傑擔任正方，反方代表則為伴侶盟簡至潔、莊喬汝、許秀雯。

婚姻平權(挺同)2公投案首場發表會則在4日舉行，由民進黨立委段宜康、公投領銜人王鼎棫出任正方，對上反同方曾品傑、曾獻瑩；其中，時力立委黃國昌將在15日擔任婚姻平權正方代表，而21日的發表會中，則將由領銜人苗博雅對上反方代表游信義，同樣引發關注。

至於「以核養綠」案，首場發表會將由正方代表廖彥朋對上行政院代表曾文生；而先前公投領銜人黃士修曾公開邀請黃國昌任反方代表，黃也確定出席16日的發表會迎戰廖彥朋。

(中國時報)