11月太平島實彈操演 暫不喊卡

2018年11月02日 04:10 中國時報 呂昭隆 、 楊孟立 、 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

海巡署選前將於太平島實施實彈演習，備受矚目。海巡署長李仲威昨天在立法院答詢表示，這是去年就排好的例行性訓練，依規定演習前45天前要公告，會在這段時間掌握南海情勢發展，再做判斷，目前沒有延期構想。

海巡署將在11月24日，九合一選投票前在太平島實施實彈演習，越南外交部發言人黎氏秋恆日前回應媒體指出，越方將密切監視南海局勢。國民黨台北市長參選人丁守中認為，為了避免變數與疑慮，應該延後舉行。多位國民黨籍立委昨天也在立法院質詢表達關切。

李仲威說，駐太平島的海巡署官兵，每年都要舉行各式武器的例行性實彈射擊訓練，這是例行性的火炮射擊訓練，不是「聯合軍演」，外界不必過度聯想。

我外交部發言人李憲章昨天在例行記者會上表示，海巡單位在國家領土、海域進行必要作為，希望相關國家可以理性看待我方實彈演習。民進黨籍立委王定宇則說，過去3年的第4季演習，都在11月底，所以他不贊成延期。

丁守中昨再重申，這是不是民進黨的奧步，他還在觀察，但是當美國在南海挑戰大陸的主權時，我方還在太平島做實彈演習，已經引起周邊國家強烈反彈。

另一方面，美國在台協會主席莫健昨天在美台國防工業會議致詞提出警告，台灣必須要設想海峽兩岸有一天演進成最惡劣的情況，更為急迫的是，台灣的武器現在面對解放軍，已經不再具有優勢。光靠《台灣關係法》很難守護台灣安全，台灣的國防投資必須放得更聰明。美方欣見蔡政府2019年國防預算提升了5.6％，這是對的，希望立法院可充分支持，為自身防衛盡更大心力。

(中國時報)