廚餘沒煮沸要罰 逼豬農棄養

農委會與環保署將啟動全台2600廚餘養豬戶清查，要求落實廚餘高溫蒸煮。圖為新北市養豬戶用專門蒸煮機器蒸煮廚餘的畫面。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／台北報導

台灣日前在金門小三通旅客所棄置大陸肉品，查驗到非洲豬瘟病毒，為避免養豬廚餘成為防疫漏洞，農委會與環保署預計下周一（5日）啟動全台2600廚餘養豬戶清查，要求落實廚餘高溫蒸煮。但養豬戶受限於缺少設備，或是蒸煮耗費燃料，難以改變飼養方式，已在考慮「離牧」、放棄飼養。

缺乏設備 短時間難落實

農委會副主委黃金城表示，本月起，農委會將與地方防疫所及鄉鎮公所合作，清查全台2600家廚餘養豬戶，要求廚餘必須蒸煮到90度、一個小時以上才可餵豬，未落實者先開單勸導，12月1日起農委會即與環保署啟動聯合稽查，開始裁罰。

未落實高溫蒸煮者，將由環保署依「廢棄物清理法」開罰；使用環保單位所收家戶廚餘者，可罰1200到6000元罰鍰，使用餐廳等事業單位廚餘者，則可罰6000元以上罰鍰。

因非洲豬瘟病毒可在冷凍肉品存活1000天，冷藏肉100天，且在酸鹼值PH 4至13間皆可存活，若肉品存在病毒，未食用完畢流入廚餘，便可能間接感染豬隻。台大獸醫專業學院名譽教授賴秀穗表示，病毒大約70、80度高溫就會死掉，因此廚餘經過蒸煮，可有效切斷病毒傳播途徑，問題只在養豬戶願不願意用這麼多燃料，煮到這麼高溫。

防疫難題 要養豬戶扛起

中華民國養豬協會祕書長張生金表示，協會已向會員加強宣導，但蒸煮設備一套要價200、300萬，沒有設備的養豬場便須另行購置，因此無法落實廚餘蒸煮的養豬戶，便可能要抉擇是否離牧，不再繼續養豬。

協會建言 應設蒸煮中心

台中市廚餘養豬協會理事長張進發也說，過去養豬戶蒸煮廚餘用黑油，但現在怕引起空汙、要求用瓦斯，但許多養豬場位於鄉下，根本接不到天然氣管線，如何蒸煮？

張進發說，10噸廚餘用黑油煮，一個小時能煮開，用瓦斯卻要5、6個小時，即使政府這樣要求，養豬戶短時間很難改變飼養方式。

他表示，要落實廚餘蒸煮，除非是由環保單位主動做廚餘蒸煮中心，養豬戶再向其購買，否則養豬戶真的要考慮離牧，政府自然也得有所補償。

(中國時報)

安全第一 出包流感疫苗 全面停用

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。