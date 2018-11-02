安全第一 出包流感疫苗 全面停用

2018年11月02日 04:10 中國時報 陳志祥 、林周義／台北報導 、林周義／台北報導

國內發生2起流感疫苗「出包」，昨天流感防治專家會議決議2起疫苗同批號剩下的32萬餘劑疫苗不予使用，疾管署希望藥廠替換新貨，國光生技答應換貨5000劑、賽諾菲不置可否，只答應在國際市場找貨，若是32萬餘劑不能換貨恐將報銷。

衛福部昨天召開傳染病防治諮詢會預防接種組、流感防治組聯席會議，會中專家討論同批號疫苗使用的因應作為、不良反應的應變、如何恢復民眾接種疫苗信心等，專家認為，2起出包的流感疫苗不是疫苗品質發生問題。

國光生技趕在防治專家會議之前發表聲明表示，初步判定疫苗懸浮物問題為偶發事件，因懸浮物與針筒塑膠托盤材質一樣，所以疫苗本身品質沒有影響。而賽諾菲的變色疫苗檢驗報告預計2周後提出。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎表示，針對2起疫苗檢視討論，疾管署也派人檢查同批號疫苗並無類似問題，因此專家會議的結論認為不是疫苗發生問題，只是製造裝填受到雜質汙染。

李秉穎進一步指出，出問題的疫苗不是原液汙染，只是塑膠碎片而已，不過基於疫苗安全最高標準，專家決議繼續停用同批號的疫苗，所以市面上不會有同批號的疫苗流通。

疾管署副署長莊人祥表示，國內已經接種238萬劑流感疫苗，出現31件不良通報，僅有1件與國光出問題的疫苗同批號；李秉穎說，那是1名1歲10個月大嬰兒打了疫苗隔天發燒，而且發燒3天，後來又有腹瀉，研判是病毒感染，與疫苗無關。

李秉穎強調，接種疫苗引起的發燒通常在24小時之內，而且也在24小時後退燒，如果發燒超過24小時就不是疫苗問題，趕快送醫診治。

李秉穎強調，目前是防範流感傷害大於疫苗事件，民眾不要拖延接種。

專家會議建議停止使用問題疫苗的同批產品，何時能夠重新啟用或銷毀？疾管署也不知道，而且疾管署希望藥廠替換新貨，國光答應5000支，賽諾菲還在考慮中、只答應會在國際市場尋找，若是無法全面換貨恐將報銷。

(中國時報)